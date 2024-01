Il ‘programma’ di Confcommercio: "Priorità a centro e collegamenti"

I due schieramenti si stanno definendo: alle prossime amministrative si fronteggeranno il sindaco uscente Gian Luca Zattini e il candidato designato dal Pd, Graziano Rinaldini, a lungo presidente di Formula Servizi. A far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra saranno diversi fattori, e un peso non indifferente sarà quello esercitato delle associazioni di categoria. Confcommercio, da parte sua, ha deciso di manifestare una posizione precisa, non esprimendo un nome, quanto fornendo una sorta di programma, valido per entrambi.

"Da parte nostra il fatto che il Pd abbia individuato il suo candidato è positivo – ragiona Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì –. Su Rinaldini abbiamo già avuto modo di esprimere pubblicamente la nostra valutazione positiva", ma "noi facciamo gli interessi solo dei nostri associati". Ascom-Confcommercio, così, ha messo nero su bianco il programma che consegnerà ai candidati: "Il documento tiene conto di quello che è stato fatto, ma anche di quello che non è stato fatto in questi anni". Tra quello che Confcommercio chiederà di concretizzare alla futura amministrazione, Alberto Zattini indica "il raggiungimento dell’equilibrio della rete distributiva. Oggi, è sotto gli occhi di tutti, questo equilibrio non c’è, perché l’amministrazione comunale, portando avanti progetti approvati nella legislatura precedente, ha reso possibile lo sviluppo di via Bertini e della zona vicina al casello autostradale a discapito del centro storico". Del quale si chiede poi "un piano organico per lo sviluppo". Era stato "promesso in campagna elettorale, ma svanito poi nel corso di questa legislatura". Per esempio tramite "politiche della sosta in grado di mettere sullo stesso piano i poli commerciali con il centro".

Un passaggio infine sulla rete infrastrutturale: "Che i collegamenti con Cesena e Ravenna siano difficoltosi ce lo segnalano quotidianamente i nostri associati. Gli iter per la nuova Ravegnana e per il collegamento veloce Forlì-Cesena devono accelerare al massimo". Intanto è già in calendario un confronto: "Inizieremo a parlare del programma già da lunedì, quando incontreremo una delegazione di Fratelli d’Italia, guidata dall’onorevole Alice Buonguerrieri". FdI, a sua volta, ha incontrato nei giorni scorsi Confartigianato.