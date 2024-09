Il punto sui lavori. Il Comune: "Fango, ripuliti 1.300 pozzetti. Lavate 45 strade"

Il vicesindaco Vincenzo Bongiorno e l’assessore con delega alla transizione ecologica e alla mobilità Giuseppe Petetta hanno incontrato giovedì scorso i coordinatori e i vicecoordinatori dei comitati di quartiere e dei comitati territoriali, "per fare il punto sugli interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio, eseguiti dopo la violenta ondata di maltempo della scorsa settimana".

"L’intento è quello di fare sempre meglio – ha spiegato in una nota Bongiorno, che ha la delega ai quartieri – e a tal proposito crediamo che il punto di partenza per dare risposte concrete e sempre più immediate ed efficaci alla nostra comunità sia un dialogo continuo, trasparente e franco con chi la rappresenta, a partire proprio dai quartieri. Con questo incontro, abbiamo raccolto anche le loro richieste e proposte, per risolvere le situazioni più critiche e sollecitare gli enti preposti a interventi urgenti e straordinari di prevenzione e contenimento del rischio idraulico".

Nella stessa nota, l’assessore Petetta ha illustrato gli interventi finora effettuati: "Da giovedì 19 settembre era già operativa la colonna mobile della Protezione Civile del Friuli-Venezia Giulia con mezzi, idrovore e 16 operatori qualificati che hanno effettuato operazioni di scouting e interventi casa per casa per lo svuotamento dei livelli allagati. Dal 17 al 23 settembre sono intervenuti sul campo, gestendo e coordinando l’emergenza, a supporto del Comune di Forlì e dei Vigili del Fuoco, 185 volontari della Protezione Civile di Forlì-Cesena più altri 8 operatori della colonna mobile regionale. A questo dato vanno aggiunti i volontari spontanei che, singolarmente o organizzati, sono intervenuti seguendo indicazioni specifiche".

Per quanto riguarda la pulizia di strade, pozzetti e fogne "hanno lavorato, per una media di 11 ore al giorno, 5 auto spurghi nelle zone più colpite dal maltempo – ha continuato l’assessore –. Sono stati attivati e conclusi 45 interventi di pulizia e lavaggio di strade e marciapiedi, prosciugamento e svuotamento di locali allagati, rimozione del fango e pulizia delle fogne con auto spurgo". In particolare, continua nella nota l’assessore, sono state puliti "circa 1.300 pozzetti diffusi tra il quartiere San Benedetto, via Isonzo e via Pelacano. Poi ci sono le centinaia di buchette, bocche di lupo e griglie, soprattutto nei viali alberati, che sono state ripulite da detriti e materiale alluvionale in tutto il territorio cittadino".

Ultime considerazioni sugli argini: "Resta alta l’attenzione sulla pulizia e il ripristino delle arginature sul fiume Montone in via Zignola, via Lughese e via Ghibellina, oltre alla messa in sicurezza di alcune situazioni più fragili, di competenza della Regione Emilia-Romagna, del Consorzio di Bonifica e di altri enti sovracomunali".