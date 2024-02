Il quintetto jazz di Otomo Yoshihide al Dragoni con Area Sismica

Arriva domenica al Dragoni di Meldola la Otomo Yoshihide New Jazz Quintet con l’eclettico compositore e musicista Otomo Yoshihide alla chitarra elettrica che, insieme Ruike Shinpei (tromba), Osamu Imagome (trombone), Hiroaki Mizutani (contrabbasso) e Yoshigaki Yasuhiro (batteria) daranno vita, dalle 18, a un concerto organizzato da Area Sismica in collaborazione con il Comune di Meldola. Yoshinide ha affrontato il repertorio jazz, sempre con rispetto, virtuosismo e abilità. Dopo più di 100 incisioni, di cui otto con il suo Jazz Quintet, Otomo continua la ricerca di un accattivante equilibrio tra strutture melodiche e intensi momenti di improvvisazione, con sullo sfondo la figura di Eric Dolphy, uno dei suoi grandi eroi, a cui il Quintetto ha dedicato la rivisitazione nel 2005 di Out to Lunch, l’iconico album di Dolphy.

Questo straordinario artista "si è fatto conoscere a metà degli anni Novanta grazie ai suoi lavori per giradischi e alle importanti collaborazioni con John Zorn, Elliott Sharp e molti altri. Un’altra delle sue priorità è realizzare progetti musicale che coinvolgono bambini svantaggiati. Nel 2011, inoltre, dopo il devastante terremoto – spiegano gli organizzatori – ha dato vita a Project Fukushima! che lo ha visto anche in veste di militante e organizzatore di eventi trasversali votati alla sensibilizzazione oltre i confini nazionali".

Biglietti: intero 20 euro, studenti istituti musicali 15 euro.

Prevendite: https://www.ticket.it/musica/evento/otomo-yoshihide-new-jazz-quintet.aspx . Info: 339.8717927 – giorginimichela@gmail.com.

