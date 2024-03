Il racconto del dramma. Sbarcano nella capitale due documentari sulla Romagna ferita

Continuano a tenere accesa la luce su quanto accaduto in Romagna ormai un anno fa; ricordano la devastazione e lo sgomento di quei giorni, ma anche il grande senso di solidarietà di un popolo che ha saputo reagire e rialzarsi, commuovendo il resto dell’Italia e il mondo. Sono le due opere dedicate all’alluvione, entrambe realizzate anche a Forlì e con il contributo di tanti forlivesi: da una parte, il cortometraggio di Legacoop Romagna, ‘Il dolore e la forza della cooperazione’; dall’altra, il docufilm ‘Anime nel fango’, firmato dal regista forlivese Ettore Zito e tratto dall’omonimo libro di Luca Giacomoni. Oltre ad aver riscosso un notevole successo di pubblico in occasione delle proiezioni, le due pellicole stanno guadagnando importanti riconoscimenti: il cortometraggio di Legacoop è in lizza, nella sezione documentari, per il premio nazionale ‘Film impresa’, in programma alla Casa del cinema di Roma dal 9 all’11 aprile. L’11 aprile il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, e gli autori, Emilio Gelosi e Fabio Blaco, saliranno sul palco per presentare la proiezione. A giudicare le opere selezionate sarà il regista premio Oscar Gabriele Salvatores, assieme ad altri nomi di spicco del cinema italiano. Prodotto da Cooperdiem/Treseiuno, ‘Il dolore e la forza della cooperazione’ racconta, in poco più di sei minuti, per sole immagini, la catastrofe che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023. Il docufilm del regista Ettore Zito, ‘Anime nel fango’, è stato presentato nei giorni scorsi alla Camera, nell’aula dei gruppi parlamentari. Alla presentazione è intervenuta Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia. Con i proventi ricavati dalla vendita del libro e dalla proiezione del film sarà finanziato il progetto di beneficenza ‘Anime nel fango’, a favore degli alluvionati.

Maddalena De Franchis