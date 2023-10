Il ragazzo dagli occhi che vivono. Due messe per Christian

Sarà ospite domani della chiesa parrocchiale di Regina Pacis Christian Cialona, nato a Senigallia, che ha compiuto da poco 18 anni e che è affetto da una patologia degenerativa molto rara di cui ancora non si conoscono i farmaci per poterla curare.

"Christian è un piccolo grande uomo – sottolinea don Roberto Rossi, parroco di Regina Pacis – che lotta e combatte la sua disabilità con forza, coraggio e determinazione. Accoglierlo come ospite domani è per tutti noi un grande regalo".

La storia di Christian è incredibile: fin dai primi mesi di vita si manifestò in lui la leucodistrofia di Pelizaeus-Merzbacher, malattia rara, degenerativa ed estremamente debilitante e legata al cromosoma X. Christian non è in grado di parlare, di stare seduto autonomamente, né di camminare, ma comunica col sorriso. Ed è proprio questo sorriso che aiuta i genitori a continuare senza alcun dubbio o incertezza il cammino che li porta nelle varie cliniche specialistiche di tutto il mondo, dall’Australia alla California, dal Canada a San Francisco e ovviamente nelle cliniche italiane più attrezzate, per cercare sempre nuovi farmaci o nuovi percorsi che possano aiutare Christian.

I genitori del ragazzo, Sergio ed Emily, non si sono mai lasciati prendere dalla disperazione, perché l’amore per il figlio è immenso e sempre pieno di speranza. Ancora però non è stato possibile trovare un rimedio preciso e definitivo; spesso solo palliativi, farmaci di breve durata.

Ma Sergio ed Emily vanno avanti, perchè il sorriso del loro figlio è già una grandissima luce. Christian infatti, nonostante non parli, comunica col sorriso e con gli occhi che brillano e, come dice il papà Sergio, ‘da soli non siamo nessuno, ma insieme siamo tutto.’ Domani Christian sarà presente nelle messe delle 10.30 e delle 12 celebrate nella chiesa di Regina Pacis . "I suoi occhi comunicano a tutti gioia e voglia di vivere – aggiunge don Roberto – e noi pregheremo per lui e gli dedicheremo la giornata assieme ai fedeli e a tutti cittadini forlivesi. Christian è l’esempio di che cosa significa l’amore verso tutti".

Rosanna Ricci