Il raid mortale dal cielo. Passeggiate, messa, concerto di campane e libri, per ricordare

Un’occasione per non dimenticare e per tenere viva la memoria, 80 anni dopo, di uno degli eventi più tragici nella storia della nostra città: il bombardamento del 10 dicembre 1944, un mese dopo la liberazione della città, che rase al suolo fra l’altro la chiesa di San Biagio. I forlivesi quel bombardamento proprio non se l’aspettavano.

Di bombe ne erano piovute già a sufficienza. Il 27 aprile in due fasi, una al mattino e una al pomeriggio, era stato bombardato l’aeroporto (una vittima); quello del 19 maggio aveva ucciso 125 civili e 16 militari, senza considerare 455 feriti; quello del 5 giugno provocò nove morti a Coriano, mentre quello del 25 agosto, che colpì San Mercuriale e il centro storico, causò 74 vittime civili e 9 militari, con 250 feriti.

La guerra non era finita, ma Forlì era stata liberata dalle forze inglesi e gli abitanti, pur con il timore di un contrattacco tedesco, stavano tornando a una vita che aveva almeno lontane sembianze di normalità.

Quel 10 dicembre alle 17.15 quattro aerei tedeschi, che portavano una bomba ciascuno, sorvolarono la città sganciando il loro carico di morte. Un ordigno colpì l’azienda Mangelli, ma fortunatamente non esplose, così come quello che danneggiò l’attuale palazzo Maldenti, anche se tre persone morirono sotto le macerie. Scoppiò invece e provocò la morte di 7 civili e di 50 militari alleati la bomba che colpì i palazzi dei Merenda e degli Albicini e quella che distrusse la chiesa di San Biagio con 20 persone che persero la vita.

Adesso, dopo la toccante cerimonia di sabato scorso all’interno della chiesa con un’azzeccata unione fra musica, danze e significative testimonianze di quel giorno lontano, va in scena la seconda parte delle celebrazioni a memoria di quel distruttivo bombardamento, che cancellò una delle chiese più importanti della città con i suoi tesori artistici (aspetto che pur passa in secondo piano quando bisogna contare dei morti).

Si inizierà domenica con due passeggiate storico-illustrative in cui la competente guida di Gabriele Zelli condurrà i partecipanti, partendo da piazza Saffi alle 10 e poi alle 15, sui luoghi dove caddero i quattro ordigni arrivando di fronte al sagrato della chiesa di San Biagio. Poi martedì 10, proprio il giorno esatto del letale bombardamento del 1944, alle 19.45 sempre sul sagrato di San Biagio, si terrà una commemorazione a ricordo dell’evento con un concerto di campane a cura dell’Unione campanari bolognesi, mentre alle 20.30 verranno ricordate le vittime della chiesa insieme a quelle di via Merenda e si terrà una messa solenne in suffragio degli scomparsi presieduta dal vescovo Livio Corazza, "un momento questo attorno al quale ci piacerebbe che la città si ritrovasse e si raccogliesse", ha detto don Antonino Nicotra, parroco dell’unità pastorale delle chiese del centro storico, all presentazione delle iniziative.

Nicotra ha poi aggiunto: "Purtroppo in questi mesi guardiamo a quello che succede in Ucraina e a Gaza come eventi distanti da noi, ma 80 anni fa quegli stessi eventi avvenivano proprio qui in casa nostra sotto forma di distruzioni, morte, traumi e paure. Speriamo che la commemorazione degli eventi di questo triste passato ci dia maggior forza e sensibilità nell’affrontare il presente". Nell’occasione sarà possibile acquistare due libri usciti in questi giorni sul bombardamento e quei tragici eventi; uno di Piero Ghetti, l’altro dall’inossidabile coppia formata da Gabriele Zelli e da Marco Viroli.