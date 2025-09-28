Le risposte di Birmingham

CronacaIl Ravenna resta in vetta. Rrapaj gela la Ternana
28 set 2025
ENRICO MAGNANI
Cronaca
Il Ravenna resta in vetta. Rrapaj gela la Ternana

Primo tempo avaro di occasioni. Nella ripresa i giallorossi. accelerano, segnano. e non rischiano quasi mai.

L’esultanza di capitan Rrapaj dopo la rete da tre punti Foto Tedioli

Ravenna 1Ternana 0

RAVENNA: Anacoura; Da Pozzo, G. Donati, Esposito, Solini, Rrapaj (48’ st Ilari); Tenkorang, Lonardi (22’ st Motti), Rossetti; Luciani (38’ st Bianconi), Spini (48’ st Okaka). A disp.: Stagni, Borra, Falbo, Mandorlini, Calandrini, Corsinelli, Zagre, Scaringi, Menegazzo. All. Marchionni.

TERNANA: D’Alterio; F. Donati, Maestrelli, Martella (8’ st Meccariello); Bianay Balcot (8’ st Romeo), Garetto (21’ st Tripi), Vallocchia, Ndrecka; Mc Jannet (30’ st Leonardi); Orellana (30’ st Brignola), Dubickas. A disp.: Vitali, Morlupo, Capuano, Ferrante, Longoni, Valenti, Biondini, Durmush, Proietti. All. Liverani.

Arbitro: Poli di Verona.Rete: 27’ st Rrapaj.Note – Spettatori 1.751, rec. 1’ e 6’. Ammoniti: Garetto, Maestrelli; Marchionni.

È un Ravenna con la tuta da metalmeccanico quello che ieri ha battuto la Ternana, conservando la vetta della classifica. Sesto successo stagionale; terzo casalingo. Dopo il blitz di Carpi, nell’undici tornano Esposito e capitan Rrapaj. Sulla mediana, è tutto confermato, con Lonardi play basso, Rossetti e Tenkorang mezze ali. Sulla carta, la Ternana di Liverani gioca più spregiudicata, proponendo un trequartista (Mc Jannet) dietro le punte. Di fatto, il controllo delle operazioni è subito giallorosso. La Ternana non si fida del Ravenna e resta allineata e coperta, ma, quando parte in alleggerimento, non è da sottovalutare.

La partita scorre via veloce, ma nel secondo tempo si gioca ad una porta. La responsabilità di affondare il colpo se la prende capitan Rrapaj. Il fendente dai 20 metri è una sentenza, che fa esplodere il Benelli.

Roberto Romin

