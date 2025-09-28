Il Ravenna resta in vetta. Rrapaj gela la Ternana

Ravenna 1Ternana 0

RAVENNA: Anacoura; Da Pozzo, G. Donati, Esposito, Solini, Rrapaj (48’ st Ilari); Tenkorang, Lonardi (22’ st Motti), Rossetti; Luciani (38’ st Bianconi), Spini (48’ st Okaka). A disp.: Stagni, Borra, Falbo, Mandorlini, Calandrini, Corsinelli, Zagre, Scaringi, Menegazzo. All. Marchionni.

TERNANA: D’Alterio; F. Donati, Maestrelli, Martella (8’ st Meccariello); Bianay Balcot (8’ st Romeo), Garetto (21’ st Tripi), Vallocchia, Ndrecka; Mc Jannet (30’ st Leonardi); Orellana (30’ st Brignola), Dubickas. A disp.: Vitali, Morlupo, Capuano, Ferrante, Longoni, Valenti, Biondini, Durmush, Proietti. All. Liverani.

Arbitro: Poli di Verona.Rete: 27’ st Rrapaj.Note – Spettatori 1.751, rec. 1’ e 6’. Ammoniti: Garetto, Maestrelli; Marchionni.

È un Ravenna con la tuta da metalmeccanico quello che ieri ha battuto la Ternana, conservando la vetta della classifica. Sesto successo stagionale; terzo casalingo. Dopo il blitz di Carpi, nell’undici tornano Esposito e capitan Rrapaj. Sulla mediana, è tutto confermato, con Lonardi play basso, Rossetti e Tenkorang mezze ali. Sulla carta, la Ternana di Liverani gioca più spregiudicata, proponendo un trequartista (Mc Jannet) dietro le punte. Di fatto, il controllo delle operazioni è subito giallorosso. La Ternana non si fida del Ravenna e resta allineata e coperta, ma, quando parte in alleggerimento, non è da sottovalutare.

La partita scorre via veloce, ma nel secondo tempo si gioca ad una porta. La responsabilità di affondare il colpo se la prende capitan Rrapaj. Il fendente dai 20 metri è una sentenza, che fa esplodere il Benelli.

Roberto Romin