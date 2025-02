Il rebus dei nuovi partner. F.A. tratta col fondo. Ma alcuni indizi portano al ‘Marconi’ di Bologna

"Non ci aspettavamo nulla di diverso", dice un addetto ai lavori che segue da vicino le vicende del Ridolfi. Il tono non è deluso. Anche se non può essere entusiasta. Non si è parlato di passeggeri: se nella nota ufficiale ci sono riferimenti a una "gestione equilibrata dell’incremento del traffico aereo", non era quella di ieri la sede per affrontare una possibile emergenza nell’estate 2025 (dopo quella caotica, per Bologna, del 2024). Non si è parlato neanche di soldi. Ovvero dell’ingresso della Regione nel capitale sociale dei singoli scali.

De Pascale, al Carlino, aveva citato le regioni Puglia e Calabria, dove l’intervento pubblico c’è eccome. "Non lo escludo a prescindere", aveva concesso. Questo uno dei passaggi chiave di ieri: "La Regione intende svolgere un ruolo attivo nel coordinamento del sistema aeroportuale, pur nel rispetto delle diverse nature giuridiche e delle concessioni statali". Tradotto: dalla Sab quotata in Borsa fino ad arrivare a F.A. interamente privata, si fa fatica a prevedere una modalità di intervento – diciamo pure di aiuto – che sia identico per tutti. E dunque ieri il tema non era nel radar.

"Abbiamo interlocuzioni in corso con partner privati, ma certamente prima dobbiamo comprendere gli effetti del processo attivato dalla Regione". Questo era invece ciò che aveva dichiarato al Carlino il vicepresidente di F.A. Ettore Sansavini il 21 febbraio. Una dichiarazione che rimanda al difficile doppio tavolo che la società sta gestendo. Da una parte il misterioso fondo di investimento privato (italiano, con esperienze nel settore dei trasporti anche se non negli aeroporti: questo è l’unico identikit finora trapelato), dall’altra le mosse di de Pascale. Non a caso Sansavini attendeva non tanto l’incontro di ieri ma "gli effetti". Allo stesso tempo, assicura chi segue da vicino la vicenda, il dialogo col fondo non s’è mai fermato.

Ma quale può essere dunque la prospettiva, visto che la Regione non ha promesso né soldi né passeggeri? "Accordi commerciali tra le società di gestione, costituire entità infrasocietarie per l’erogazione di servizi e la cogestione di alcune attività fino ad arrivare ad un’integrazione societaria se vi saranno le condizioni": l’ha detto sempre Sansavini, sul Carlino di venerdì scorso. Alla luce delle parole della Regione di ieri, si può immaginare che alludesse a un accordo con gli altri aeroporti sotto l’egida di de Pascale.

Data la storica impossibilità di guardare a Rimini, per Forlì resterebbe Bologna. Quote Sab in F.A. come fu per la Seaf a suo tempo? La logica conseguenza sarebbe un accordo sui voli, a quel punto fra partner, su basi differenti da quelle attuali. Ma è possibile? Cosa ne pensa, tanto per essere chiari, la Sab? Ieri i bolognesi avrebbero ribadito di avere piani di crescita senza mostrare incertezze sulla sostenibilità del loro hub. Presto il Ridolfi dovrà decidere che strada prendere. E sarà una scelta decisiva per il suo futuro.