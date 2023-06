Il rebus del Ridolfi Difficile trovare la giusta compagnia: già 6 vettori cambiati

di Fabio Gavelli

Nella sua breve rinascita l’aeroporto di Forlì ha intessuto rapporti di lavoro per periodi più o meno duraturi con sei compagnie aeree che – a oggi – non operano più sul Ridolfi. La ripresa dell’attività è coincisa, purtroppo, con l’avvento della pandemia, nel 2020. E ciò ha messo molti bastoni fra le ruote nel progetto di Forlì Airport, la società di gestione dello scalo. A ottobre dello stesso anno, furono presentate quattro compagnie destinate a supportare il rilancio dell’aeroporto.

La prima era Air Dolomiti, di proprietà della tedesca Lufthansa: avrebbe dovuto tenere a battesimo il volo d’apertura per Monaco di Baviera il 1° dicembre, poi rimandato più volte per le restrizioni imposte dalla pandemia. Pochissimi voli, con la società che ha base a Villafranca di Verona, la relazione non è mai decollata. Maggiore interesse, a causa delle destinazioni offerte, aveva destato Lumiwings, compagnia greca fondata nel 2017: ma nell’estate 2021, ancora contrassegnata dai limiti della pandemia, alcune tratte per le isole greche – Corfù, Santorini, Creta e Rodi – sono state tolte dal programma e l’anno seguente Lumiwings non ha più portato voli al Ridolfi. Il terzo vettore era Air Horizont, società maltese nata nel 2014, specializzata nei charter. Due le destinazioni indicate a fine 2020: Amburgo e Bilbao. E l’annuncio che nell’estate 2021 avrebbe condotto i turisti in Spagna, Germania e Ungheria. Ma anche questo progetto non fu poi realizzato. Con la quarta andò ancora peggio: si tratta di Ego Airways, azienda italiana sorta nel 2019 che pareva avere le caratteristiche adatte – giovane e ambiziosa, in cerca di nuovi spazi – per sposarsi con la ripartenza dello scalo forlivese. E molto accattivante sembrava anche il programma di voli, che comprendeva, per l’estate 2021, molte mete vacanziere nel Mediterraneo come Olbia, Cagliari, Catania, Ibiza e Mykonos. Ma quello di Ego è stato un volo spezzato come quello di Icaro, perché ai primi di gennaio del 2022 la società è finita in liquidazione. Nel 2021 Lumiwings ed Ego Airways ebbero problemi di cancellazioni, ritardi, rimborsi e protezioni più o meno come Aeroitalia (con la sua Air Connect) quest’anno.

Nel 2022 le sorti di Forlì Airport si sono unite con Aeroitalia, a sua volta compagnia aerea giovanissima, nata appunto a inizio anno. E la prima stagione non è andata male, complice anche la caduta delle restrizioni anti Covid-19. Grazie soprattutto ai voli Aeroitalia il Ridolfi ha chiuso l’anno con 94.710 passeggeri, più del triplo del modesto anno precedente. Nel computo ha contribuito anche Albawings, che ha assicurato i collegamenti con Tirana, oggi coperti da GoToFly. Con la brusca rottura contrattuale con Aeroitalia dei giorni scorsi, l’unica a viaggiare con regolarità al Ridolfi è attualmente Ryanair, riapparsa nell’estate 2021, dopo aver volato su Forlì dal 2001 al 2009. Oggi Forlì Airport potrebbe annunciare le nuove compagnie che assicureranno le tratte dal Ridolfi; il recente passato insegna che i rapporti con molte di loro sono spesso instabili e ci vorranno capacità e responsabilità reciproche per farli diventare duraturi.