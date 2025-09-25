Il ‘Requiem’ di Gabriel Faurè e ‘Die! Goldstein’ con Ibrida

Seconda giornata di ‘Ibrida Festival’, rassegna giunta alla decima edizione e che quest’anno ha scelto come titolo ‘Moltitudine’, curata da Vertov Project nelle figura di Francesca Leoni e Davide Mastrangelo.

Domani sono previste diverse attività nella location della Fabbrica delle Candele, con ospiti internazionali e del territorio romagnolo. Si parte con il workshop guidato da Igor Imhoff dal titolo ‘Interactive Installation’, improntato su un’introduzione pratica al touch designer, software per la creazione di installazioni e performance interattive in tempo reale, aperto a tutti e privo di requisiti specifici per partecipare. Sono previste due sessioni, una mattutina dalle 10.30 alle 13.30 e una pomeridiana dalle 15 alle 18.

Per la sera invece sono in programma due live show: dalle 21 la presentazione in chiave contemporanea del ‘Requiem’ di Gabriel Faurè, reinterpretata dall’artista ravvenate Svuccy e da Pasquale Corrado. Si tratta di "musica elettroacustica dal vivo – spiegano gli artisti – e animazioni digitali in tempo reale che guidano lo spettatore in un viaggio simbolico tra paesaggi cosmici e presenze archetipiche".

Alle 22.30, invece, è la volta di dell’artista tedesco Diego Barronal, in arte ‘Die! Goldstein’, con un’esperienza immersiva e audiovisiva chiamata ‘Drowned Paradise’.

I biglietti per la seconda giornata di Ibrida Festival sono disponibili all’ingresso della Fabbrica, al costo di 15 euro, oppure ridotti al prezzo di 10 euro per studenti universitari e liceali, soci Cna e Arci. Il programma completo è disponibile sul sito www.ibridafestival.it.

Sergio Tomaselli