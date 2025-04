Il richiamo dell’Appennino. Diga e museo: oltre 850 visitatori

Turismo in Appennino, buona la prima e gli operatori turistici puntano ad un aumento di presenze anche nei lunghi ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Le prime impressioni ricavate a campione sentendo i gestori delle strutture ricettive di Campigna, Ridracoli, Santa Sofia e alto Bidente raccontano che, nonostante alcune disdette legate alla variabilità del meteo, la prima prova di primavera presenta un quadro rassicurante per agriturismi, ristoranti, b&b, alberghi, affittacamere e aree camper.

A spingere in una direzione positiva c’è in primo luogo il richiamo del "turismo in natura" in forte crescita ovunque. Un turismo che va sempre più alla ricerca di nuove esperienze e della vacanza attiva e sportiva. I territori del nostro crinale possono contare su un richiamo di primo ordine rappresentato dal Parco nazionale, uno dei 24 esistenti nel nostro Paese, tra i più blasonati. Le altre attrattive importanti sono sicuramente il buon cibo, il paesaggio, le bellezze artistiche. La differenza la fanno la qualità delle foreste, l’invaso di Ridracoli, i silenzi, l’immersione in natura e le tante proposte sportive, culturali, artistiche, musicali e ricreative che caratterizzano i paesi e i borghi appenninici.

E proprio da Ridracoli arrivano i numeri degli ingressi alla diga, ad Idro l’ecomuseo delle acque e alle gite con il battello elettrico. Oltre 850 gli ingressi tra sabato e ieri, senza però il boom tipico di Pasquetta, per le previsioni meteo sfavorevoli e con la tracimazione ormai agli sgoccioli, anche se lo spettacolo è stato garantito comunque dal lago gonfio d’acqua, incuneato tra Sasso Fratino e la Foresta della Lama. Buone le presenze nelle ‘Case di Ridracoli’, edifici rurali di pietra antica ristrutturati da Romagna Acque, con posti letto tutti occupati alle Caselle, al Castello e al Nido cui si aggiungono anche i 2/3 pieni delle piazzole del campeggio.

"Un volàno quello della diga che è importante per le strutture ricettive e della ristorazione di tutta l’area – commentano gli operatori di Atlantide –, in particolare per i piccoli centri di Ridracoli borgo e Biserno dove insistono il Palazzo, l’agriturismo Il Molino e la Vera Romagna. Del resto – concludono – la differenza la fanno i numerosi servizi che offriamo ai visitatori: dalle gite in battello alle escursioni in mtb ed e-bike, alle visite all’ecomuseo e ai trekking nel Parco nazionale. Siamo solo all’inizio della stagione e, confidando nel meteo favorevole numerose, saranno le iniziative in calendario".