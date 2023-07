Il riciclo fa passi da gigante Vetro, Forlì è la più virtuosa Recupera 40 kg per abitante

Forlì si è aggiudicata il premio ’Comuni Ricicloni 2022’ assieme a Massa Carrara e Martina Franca. Il premio è assegnato da CoReVe, il consorzio di recupero del vetro che, nell’ambito dell’iniziativa di Legambiente e patrocinata dal Ministero per l’Ambiente, premia i Comuni convenzionati che si sono distinti per la quantità e la qualità della raccolta del vetro.

Nella nostra città nel 2022 sono stati raccolti 40 kg di vetro per abitante. Forlì si è dunque aggiudicata il premio grazie a un progetto creato con Alea Ambiente, la società pubblica del Forlivese per la gestione dei rifiuti per sensibilizzare gli utenti a un sempre migliore conferimento del vetro. È stata consegnata a tutte le utenze domestiche (e a quelle non domestiche escluse dal servizio porta a porta) una borsa riutilizzabile per il conferimento del vetro.

Inoltre è stata introdotta la distinzione tra vetro bianco (trasparente) e colorato e sono stati installati EcoCentri, dei contenitori per il conferimento separato per colore e contenitori aggiuntivi per il vetro ‘bianco’ anche a tutte le utenze non domestiche che hanno deciso di partecipare al progetto, con particolare attenzione ai pubblici esercizi, senza ulteriori costi a loro carico dedicandogli un’iniziativa che vuole premiare l’esercente più virtuoso, con l’assegnazione di premi da reinvestire nella propria attività. Coreve ha inoltre fornito 5 mila bottiglie di vetro riciclato.

Il 2022 ha fatto segnare un balzo in avanti importante del riciclo del vetro in Italia facendo registrare un tasso di riciclo dell’80,8% con un aumento del 4,2%, rispetto al 76,6% del 2021. Il ricorso al riciclo permette di risparmiare per la produzione di vetro il 25% dell’energia e il 25% del gas naturale, con un risparmio di almeno 360 kg di Co2 per tonnellata di prodotto.