Il ricordo di Baldini. L’amico Colnago:: "Ercole un campione e un uomo buono"

"Ercole Baldini è stato un grande campione, ma soprattutto un esempio di umanità e di generosità con tutti". Ernesto Colnago, 91 anni, ex ciclista, imprenditore e famoso costruttore di biciclette da corsa, un’eccellenza assoluta, ricorda così il campione forlivese a un anno dalla scomparsa. Nato da una famiglia di contadini nella provincia milanese, Colnago ha partecipato a 25 Giri d’Italia e 24 Tour de France come meccanico al seguito dei migliori professionisti.

Con le sue bici hanno corso e vinto i più grandi campioni come Eddy Merckx, Freddy Maertens, Giuseppe Saronni, Franco Ballerini, Paolo Bettini e, ai giorni nostri, Tadej Pogacar. Una carriera in cui ha seguito e sponsorizzato più di 250 team e 6mila corridori che hanno totalizzato oltre 7mila vittorie e 61 titoli mondiali. Molte le innovazioni tecnologiche introdotte da Ernesto Colnago, prima fra tutte la fibra di carbonio nel mondo delle competizioni.

"Di campioni ne ho conosciuti tanti – spiega Colnago – ma Ercole Baldini è stato una persona unica. Ha saputo rimanere sempre umile, nonostante sia stato un grande. Ricordo quando mi è venuto a trovare, accompagnato dal suo primogenito Mino, il 20 marzo 2019, a Cambiago. Ercole aveva problemi di vista, ma è voluto comunque venire: il suo abbraccio e la sua voce mi sono rimasti nel cuore. Abbiamo parlato a lungo ricordando i tempi andati, con le storie e gli aneddoti di un ciclismo eroico. Abbiamo rivissuto anche i momenti in cui Ercole e io convincemmo Giorgio Squinzi ad entrare nel ciclismo con la sua Mapei, che divenne in seguito la formazione leader a livello internazionale".

Durante quella visita Ernesto Colnago regalò ad Ercole Baldini una bicicletta Colnago utilizzata da Giuseppe Saronni nel lontano 1977, in maglia Scic. Una bici che è andata ad arricchire il museo che il campione forlivese ha creato a casa sua a Villanova, in un edificio adiacente all’abitazione di famiglia. "Ricordo che ci siamo scambiati dei libri – prosegue – e abbiamo trascorso insieme una giornata in cui è emerso il tratto distintivo di Ercole: la sua gentilezza. Ho seguito Baldini in tante delle sue imprese, il record dell’ora al velodromo Vigorelli di Milano, per esempio, e siamo stati sempre in contatto, uniti dall’amore per il ciclismo, a cui ci siamo dedicati entrambi con passione. Ho accompagnato Ercole a visitare l’azienda e anche il museo che ho creato e che racconta tutta la mia storia imprenditoriale. Un luogo unico di mille metri quadrati, pieno di emozioni dove la bicicletta è maestra di vita, un progetto nel segno dell’innovazione lungo 75 anni".

Poi Colnago fissa come in una istantanea quel suo ultimo incontro con Ercole Baldini, in cui hanno parlato a lungo e si sono salutati con affetto, testimoni di un ciclismo che ha attraversato vittorie e sconfitte, campioni e corse, sudore e fatica, rimanendo per entrambi un viaggio affascinante sulle strade del mondo. "Ercole Baldini – conclude Colnago commosso – è stato un vero campione e un uomo buono".