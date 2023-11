Il ricordo di Bartolomeo Mastri

A 350 anni dalla scomparsa, Meldola ricorda Bartolomeo Mastri, suo illustre cittadino, con ‘La concretezza dello scibile’, un ciclo di eventi che continua oggi alle 20,30, alla saletta Versari, con una conversazione su ‘Bartolomeo Mastri da Meldola dell’Ordine Frati Minori Conventuali (1602-1673), filosofo, teologo e principe dell’Accademia degli Imperfetti’. Al termine, sarà presentata un’artistica medaglia-scultura, realizzata per l’occasione da Francesco Bombardi. Interverranno il sindaco Roberto Cavallucci, l’assessore alla cultura Michele Drudi, il presidente dell’Accademia degli Imperfetti Tonino Simoncelli, Marco Forlivesi, ordinario di Storia della filosofia all’Università di Chieti, e lo scultore Bombardi. "Entrato poco più che adolescente nell’ordine religioso dei Minori Conventuali, percorse, negli istituti di formazione del proprio ordine, l’intero cursus honorum come docente di materie filosofiche e teologiche – precisano l’assessore Drudi e Simoncelli – dagli esordi a Parma fino alla reggenza dello Studium patavino di Sant’Antonio. Fu ministro provinciale della provincia bolognese dei Minori Conventuali e vicario generale per l’Italia del ministro generale dell’ordine. La sua fama a livello europeo deriva dalla stesura di tre imponenti opere: un corso di filosofia, originariamente pubblicato in sette tomi dal 1637 al 1647 e un corso di teologia speculativa. Nel 1640 rifondò l’Accademia degli Imperfetti e fece riedificare la chiesa e il convento di San Francesco".

Oscar Bandini