Il ricordo di monsignor Novarese e Maria Nanni

La comunità di Meldola ricorda oggi, sabato 22 luglio, Mons. Luigi Novarese e Maria Nanni: due eroi della fede e della carità. "Mons. Novarese, il fondatore dell’ Opera ‘Centro Volontari della Sofferenza’ 10 anni fa, a Roma, nella Basilica Papale fuori le Mura, veniva proclamato Beato – precisano gli organizzatori - e due anni fa la Comunità Religiosa ‘I Silenziosi Operai della Croce’ dopo 40 anni di ininterrotta attività a favore dei disabili, lasciava Meldola. Maria Nanni, è la donna di grande fede e coraggio che, assieme a Marisa Canali, tanto si adoperò per la costruzione della Casa ‘Nostra Signora di Fatima’". Le due figure e le tre circostanze verranno ricordate oggi a Meldola presso l’ex-Villa del Seminario, oggi ‘Casa Maria Nanni’ in via delle Caminate, 2.

Il programma prevede alle 15,30 preghiera del rosario; alle 16 testimonianze di Sr. Eleonora Cocca, antesignana, assieme a Sr. Rosa Manganiello del progetto educativo e formativo Socio – Riabilitativo e di don Roberto Rossi che ha accompagnato Maria Nanni nella realizzazione dell’opera benemerita di Meldola. La cerimonia sarà chiusa dal Vescovo di Forlì-Bertinoro S. E. Mons. Livio Corazza alle 17 con la S. Messa. "La commemorazione è organizzata dal Centro Volontari della Sofferenza che lì ha sede e dalla ‘Coop. Abbracci’ di Forlì che ha raccolto la sfida della successione e che lì opera da due anni nell’ambito della socializzazione e della formazione delle persone disabili – concludono - dando continuità di risposta ai bisogni di molte famiglie meldolesi e del circondario forlivese. Abbiamo naturalmente invitato a presenziare il sindaco della città Roberto Cavallucci, don Enrico Casadio della comunità cristiana cattolica e i rappresentanti delle associazioni di volontariato, agli scout e alla Protezione civile".

Oscar Bandini