Il ricordo di ‘Stoppa’, primo caduto del Gruppo Brigate Romagna

Nella notte tra il 5 e 6 febbraio 1944 moriva Guido Buscherini nome di battaglia ‘Stoppa’ il primo partigiano caduto del Gruppo Brigate Romagna, poi Brigata Garibaldi Romagna. Stoppa già bersagliere dell’esercito italiano (nella foto, in uniforme), insieme ad altri coetanei di Santa Sofia, dopo lo sbandamento dell’esercito a seguito della firma dell’armistizio l’8 settembre 1943, cominciò a collaborare con i primi nuclei della costituenda brigata partigiana e, nel gennaio del 1944, scelse la via della lotta in montagna contro i nazifascisti.

Il 5 febbraio del 1944, durante l’attacco alla caserma della Guardia Nazionale Repubblicana a Premilcuore il mitragliere Stoppa fu ferito gravemente durante il duro scontro e morì alcune ore dopo a Cà Tiravento sull’Appennino romagnolo, lungo il sentiero che da Premilcuore porta alla Fratta di Corniolo.

"Non sentivamo né freddo né stanchezza – scrive il partigiano Dinola, ovvero Aldo Lotti ( testimone dell’accaduto), nelle sue memorie ‘Di monte in monte - Dall’Albania a Strabatenza’ –, volevamo solo salvare Stoppa, che si lamentava. Arrivammo a Cà Tiravento, una misera abitazione, e qui verso le due del 6 febbraio Stoppa morì per una emorragia". A Guido ‘Stoppa’ Buscherini fu dedicata la canzone "Giovanna mia..." sull’aria dell’Olandesina, cantata ancora oggi in molte occasioni in tutta la Romagna e resa celebre soprattutto da Bruno Versari, per tutti il ‘Poeta’. La celebrazione dell’anniversario al cippo, causa neve, è stata rinviata.

Oscar Bandini