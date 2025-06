Il ricordo di Valbonesi: "Eri sempre disponibile, impegnato e felice"

La morte di Gabriele Nuzzolo ha sconvolto tutta la comunità di Santa Sofia e ha particolarmente toccato anche il consigliere regionale Daniele Valbonesi, già sindaco di Santa Sofia per due mandati, il quale ha collaborato con Gabriele per oltre 10 anni.

"Le prime parole per la morte di Gabriele vanno a Gelsomina e Giovanni, tanto fieri del loro ragazzo che vedevano crescere e cambiare. Il mio pensiero va a loro, alla loro sofferenza, alla perdita incomprensibile che si trovano ad affrontare". Una famiglia quella dei genitori di Nuzzolo da sempre di sinistra, attiva sia in campo politico che nel sindacato della Cgil. Gabriele Nuzzolo ha respirato fin da ragazzo la voglia di stare dalla parte dei più deboli, fin dalle prime esperienze in politica, a sinistra del Pd.

"Ci siamo conosciuti nella primavera del 2014. Io candidato a sindaco – aggiunge Valbonesi –, e Gabriele candidato proveniente dall’associazionismo e sostenuto e proposto da forze politiche di sinistra. Sin da subito, seppur timido e modesto, si è rivelato mai impacciato e disponibile a mettersi al lavoro. Vincemmo le elezioni e così cominciò un cammino di crescita di entrambi e di un gruppo di persone che si affacciavano alla vita pubblica e politica".

"Un gruppo – prosegue Valbonesi – in cui emergevano le tante capacità, ma anche i distinguo, le frizioni, le sane discussioni. E in quei casi ci vuole chi stempera, chi smussa gli angoli, chi fa un passo indietro per farne due in avanti, chi si presta a fare quello che gli altri non vogliono fare. Gabriele era tra quelli sempre disponibili a ‘trovare la quadra’, mettendo in secondo piano sé stesso e le proprie ambizioni".

Nuzzolo viene riconfermato consigliere comunale anche nella seconda legislatura a guida Valbonesi dal 2019 al 2024 e promosso a capogruppo di maggioranza dove affina le sue doti politiche e di mediazione all’interno del Pd di cui era entrato a far parte anche nella scelta della nuova squadra che avrebbe vinto le elezioni comunali del 2024 con Ilaria Marianini.

Decisivo il ruolo di Nuzzolo anche durante al campagna delle regionali. "Anche in questa sfida abbiamo visto Gabriele organizzare incontri e cene, a fare campagna elettorale tra le persone, casa per casa, facendosi carico anche della burocrazia. Anni in cui siamo cresciuti, in cui Gabriele è diventato l’uomo che era: impegnato, attivo e, soprattutto, felice. Molte volte abbiamo discusso, anche litigato. Molte volte abbiamo festeggiato e ci siamo abbracciati". Non manca l’ultimo saluto all’amico e al compagno. "Ciao Gabri, sappi che oggi ti piangiamo, ma non abbiamo intenzione di smettere di guardare avanti e di mettercela tutta nel tuo ricordo".

Oscar Bandini