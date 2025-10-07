Il ricordo di Vespignani. Rinasce ’Via del Cippo’:: "Un libro da rileggere"

"Per ricordare un giornalista, un poeta e uno scrittore come è stato Mario Vespignani nel decennale della sua scomparsa, credo che non ci sia niente di meglio che ristampare e rileggere un suo libro". Gabriele Zelli, cultore di storia forlivese, ma soprattutto amico dello scomparso, in questa speciale ricorrenza ha avuto l’idea di ripubblicare uno dei testi più noti e di maggiore successo anche perché intriso di ricordi personali di un’epoca lontana ma sempre viva. ‘Via del Cippo’ – questo il titolo del libro – è stato pubblicato per la prima volta nel 2005, ma due anni più tardi lo stesso autore lo fece ripubblicare sostituendo integralmente il capitolo 23 (sono in totale 28) con quello contenuto nella nuova edizione. Vespignani è stato capo dell’ufficio stampa del Comune dal 1971 al 1990, ha scritto per ‘L’Avanti’, libri e poesie.

"‘Via del Cippo’, in particolare – spiega Zelli –, racconta le storie comprese fra la fine della Prima guerra mondiale e la fine della Seconda in un quartiere operaio di Forlì fra Porta San Pietro e Porta Cotogni, con personaggi di fantasia. Tre, in particolare, i capitoli da evidenziare: il numero 15 quello sull’entrata dell’Italia nel secondo conflitto mondiale, il 17 in cui viene narrato quanto accaduto dopo il 25 luglio 1943, vale a dire il primo crollo del fascismo, e l’ultimo, dove si parla dei 10 antifascisti e partigiani fucilati a Pievequinta il 26 luglio del 1944, il primo eccidio che tocca direttamente la città di Forlì. Un eccidio perpetrato in questa strada all’angolo con la via Cervese dove ora c’è la stele che ricorda i nomi dei caduti e che viene chiamata appunto via del Cippo".

Il ricavato della vendita del libro, ristampato in collaborazione con Auser Forlì, il Centro ‘E Racoz’ e il Comitato pro Forlì storico-artistica, sarà devoluto alla Fondazione Istituto Prati per l’assistenza ai malati poveri. Al momento non acquistabile nelle librerie e nelle edicole (ma si spera di poterlo farlo arrivare in alcune rivendite di riviste e giornali), ‘Via del Cippo’ sarà in vendita nelle altre due occasioni nelle quali in questa settimana verrà ricordato l’indimenticato Mario Vespignani. La prima sarà domani alle 15 nella sala dell’ex consiglio provinciale di piazza Morgagni dove Radames Garoia e Nivalda Raffoni leggeranno le più belle poesie e zirudelle dell’autore (si parlerà del libro con Gabriele Zelli). La seconda, organizzata dall’associazione ‘Amici della Pieve’, sarà domenica alle 16 nel salone di palazzo Morattini di Pievequinta dove, oltre a Vespignani, verranno ricordati anche i due poeti dialettali Ruffillo Budellacci e Arrigo Casamurata con letture e canzoni musicate di testi dialettali a cura di Claudio Molinari.

Stefano Benzoni