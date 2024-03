Il Ridolfi decolla con i Boeing 737. Intesa al via con Air Mediterranean. Estate, già venduti 12mila biglietti

Si è tenuta sabato a Praga (ma, bando a possibili fraintendimenti, non sarà questa una prossima meta da Forlì) la presentazione ufficiale alla stampa e agli operatori turistici della collaborazione tra la società di gestione del Ridolfi, F.A., e la compagnia greca Air Mediterranean, consacrata con un taglio del nastro al gate forlivese. Un’occasione per fare un primissimo bilancio della prossima stagione estiva e per offrire un saggio di quella che potrà essere l’esperienza di volo per chi sceglierà di partire dal Ridolfi con la compagnia virtuale made in Forlì ‘GoToFly’.

Infatti tra le principali novità per i passeggeri ci saranno proprio gli aeromobili che opereranno i voli: accantonati i piccoli vettori a turboelica che avevano caratterizzato la – a dir poco problematica – stagione scorsa, si è passati alle macchine di Air Mediterranean che propone dei classici Boeing 737. "Abbiamo visto – sottolinea Andrea Gilardi, direttore generale di F.A. – che un aeromobile più grande offre al passeggero una percezione di maggiore sicurezza". Uno dei Boeing in funzione da Forlì è già stanziato al Ridolfi dal 9 gennaio scorso, con tanto di equipaggio pronto e alloggiato a Castrocaro, ma quando la stagione sarà decollata saranno disponibili fino a tre aeromobili in tutto.

La differenza tra il vettore dello scorso anno e quello del 2024 è netta già a un primo sguardo, infatti il Boeing 737-400 di Air Mediterranean riempie una porzione di pista decisamente più consistente. Soprattutto, se il vettore a turboelica aveva una portata di meno di 70 persone, quest’anno possono salirne 168: una quantità che, a vederla a terra, sembra addirittura superare la capienza del Boeing: "Ma siamo sicuri di starci tutti? O voleremo due due diversi aerei?", si è chiesto qualcuno guardandosi intorno al momento del check-in. Invece i 160 passeggeri che, sabato mattina, hanno percorso la tratta da Forlì a Praga hanno trovato posto piuttosto comodamente nell’aereo targato Air Mediterranean: un’ora di volo o poco più, nel corso della quale le hostess hanno trovato il tempo per servire un box colazione con biscottini e frutta.

"La stagione è partita bene – ha sottolineato Gilardi rivolto a stampa ed esperti del settore – e lo dimostra il fatto che appena 40 giorni fa abbiamo messo i nostri voli sul sito di GoToFly e ne abbiamo già venduti ben 12mila". Non solo, le 12 tratte già in programma potrebbero vedere un incremento: "Stiamo ragionando concretamente di mettere un terzo giorno per Lampedusa e si è al lavoro per raddoppiare Zante". Procede bene anche la collaborazione con il tour operator emiliano My Sun Sea che vende pacchetti prevalentemente per le isole greche e per Lampedusa.

Ma a far ben sperare F.A., dopo la debacle dello scorso anno dovuta proprio a impegni disattesi da parte delle compagnie aeree, è soprattutto il sodalizio con Air Mediterranean: "Ci siamo leccati le ferite – spiega Gilardi – poi ci siamo messi all’opera per cercare una soluzione e crediamo di averne trovata una molto soddisfacente". Per ora la partnership è di un anno, con possibilità di dare un prosieguo anche nel 2025. "Abbiamo una storia nel settore dell’aviazione lunga 50 anni – interviene il proprietario di Air Mediterranean Andrew Hallak –. I nostri punti di forza sono la serietà, la sicurezza e l’ospitalità: porteremo questo spirito anche a Forlì in quella che speriamo possa essere una forte, fruttuosa e lunga collaborazione".

Gilardi cita anche il caso dell’assessore regionale al turismo Andrea Corsini, che, ospite di un convegno in città, aveva ipotizzato per il Ridolfi un futuro legato al mondo del cargo: "La sua battuta, perché non posso che considerarla tale, si commenta da sola. In Italia il cargo si fa a Malpensa e tutto il resto è residuale. Pensare di fare cargo a Forlì non ha senso, mentre ne ha insistere sul settore della manutenzione". Anche in questo campo ci sono novità: "Sul sedime aeroportuale ci sono due hangar della famiglia Bernucci, attualmente sotto sequestro. Sappiamo che presto ci sarà una svolta e che già in maggio ci saranno riconsegnati. La loro destinazione, presumibilmente, sarà legata alla manutenzione di aeromobili: un settore che vede una fortissima domanda".

Lo scalo, comunque, manterrà la sua vocazione turistica: "Per il 2025 stiamo già lavorando sui viaggi studio verso Gran Bretagna e Malta". Parallelamente si punta a consolidare il traffico di linea charter. "Sappiamo che Bologna è un forte catalizzatore, ma che ci sia spazio per tutti lo dimostra il numero di biglietti che siamo riusciti a vendere in poco più di un mese".