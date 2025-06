Il Ridolfi decolla per Vienna: "Nel 2025 attesi 130mila passeggeri. Aerei, avanti con la manutenzione"

di Marco Bilancioni

"Sogno che Forlì diventi l’aeroporto numero uno, in Italia e non solo, per la manutenzione degli aerei", scandisce il presidente di F.A. Giuseppe Silvestrini di fronte all’Opera di Vienna, nel giorno del primo volo. E alla vigilia dell’inizio dei lavori per allargare l’hangar Ferruzzi, gestito da Albatechnics e destinato appunto a funzionare come officina dei velivoli: le nuove dimensioni consentiranno di accogliere anche un Airbus 321, lungo 44 metri. È il nuovo accountable manager Riccardo Pregnolato, ferrarese da tempo residente a Forlì, a fare il punto della situazione sul Ridolfi.

Pregnolato, che aspettative avete sul volo Forlì-Vienna?

"A parte gli inviti del volo inaugurale, avevamo 10 passeggeri all’andata e 15 al ritorno. Sono buoni numeri per una primissima volta. È un inizio: stiamo promuovendo Forlì con un tour operator austriaco. Poi i conti li faremo a fine settembre".

Quindici passeggeri che hanno scelto Forlì e, magari, la nostra Riviera?

"Esatto. Coloro che arrivano sono più dei partenti. Questo è un volo pensato per l’incoming, ma è una costante, in particolare dalla Sicilia, da Trapani e Catania: circa il 20% in più".

Entriamo nel vivo dell’estate, il momento chiave del business aeroportuale. Quanti passeggeri vi attendete?

"Nel 2025 chiuderemo tra i 130 e i 135mila, come nel 2024. Ma ci tengo a dire una cosa: con pochi aggiustamenti al terminal, saremmo pronti a ospitarne un milione. In occasione di uno sciopero, lo scorso autunno, ne sono sbarcati 3.500 in 4 ore, senza problemi".

E tanti pensano: se ci fosse un accordo in tal senso con Bologna...

"Siamo molto disponibili al tavolo aperto dal presidente della Regione Michele de Pascale. Al momento c’è un dialogo".

Andrete avanti con GoToFly?

"Confermo".

Arriveranno nuove compagnie dall’autunno?

"I contatti ci sono. Segnalo anche che i voli Ryanair sono sempre pieni, il che dimostra l’importanza di Forlì".

L’altra possibilità di sviluppo è l’acquisto di F.A. da parte di un fondo di investimento. Conferma la trattativa di cui si parla da mesi?

"Ci sono stati apprezzamenti ma nulla di concreto, per ora".

F.A. va dunque avanti così?

"Siamo impegnati a lavorare sulla nostra identità, senza entrare in competizione con altri scali. Non abbiamo mai commentato situazioni che riguardino altre città, neanche quando qualcuno ha parlato di noi. Per quanto ci riguarda, il numero di passeggeri è un indicatore, ma non l’unico".

Cosa intende?

"La grande ricchezza del nostro sedime aeroportuale sono gli spazi, qualcosa di unico nel panorama italiano. Ricordo che F.A. ha acquistato il terreno necessario a un eventuale allungamento della pista. Poi si possono costruire nuovi hangar: intanto, inizia in queste ore l’ampliamento di quello intitolato a Ferruzzi. E attendiamo le autorizzazioni per il ripristino con ampliamento di un altro capannone che si trova a sud, vicino alla torre di controllo: confidiamo che ci si lavori nel 2026".

Lei è il successore di Andrea Gilardi. Può presentarsi a chi non la conosce?

"Sono entrato in F.A. come assistente del presidente Giuseppe Silvestrini, sono legato alla sua famiglia. Da gennaio sono anche accountable manager. È la mia prima esperienza nel settore, in passato mi occupavo di elettrodomestici. Ho però la licenza come pilota privato e guido abitualmente un Piper Comanche".

Quali sono le priorità del suo mandato?

"È un settore nel quale bisogna studiare continuamente. Abbiamo già attivato la pratica per la certificazione 139, per esempio: non tutti ce l’hanno. Stiamo ripresentando, dopo l’interlocuzione con Enac, il masterplan che va fino al 2038. E poi c’è il tema dell’estensione della torre di controllo".

Può spiegare?

"Il servizio è assicurato dalle 10 alle 18 dal lunedì al venerdì. Per farla funzionare già dalle 7, e poi fino alle 23, anche il sabato e la domenica, paghiamo noi. Ci costa 60mila euro al mese, sono circa 2,7 milioni di euro dall’inizio della gestione F.A. Siccome siamo scalo di interesse nazionale, avremmo diritto all’estensione del servizio: è un aspetto che stiamo cercando di sbloccare".

Può chiarire qual è il lato da cui atterrano e decollano gli aerei?

"La rotta preferenziale è quella sul lato di Bertinoro, e viene utilizzata nell’ampia maggioranza dei casi. Non sempre, è vero: ma questo dipende da alcuni aspetti tecnici".