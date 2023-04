Il Ridolfi punta sulla Polonia L’aeroporto di Lodz: "Potremmo volare da voi grazie a Ryanair"

Una grande fiera dedicata a compagnie aeree, aeroporti e operatori del settore, pensata per intrecciare scambi e creare nuove connessioni. L’evento si terrà dal 9 all’11 maggio, si chiama ‘Routes Europe’ e quest’anno si terrà a Lodz, in Polonia. A partecipare, insieme ad altri aeroporti europei, ci sarà anche lo scalo forlivese. Proprio per consacrare il sodalizio tra Forlì e Lodz, si è tenuto ieri un incontro che ha visto tra le parti il direttore marketing di FA Andrea Gilardi e Anna Midera, presidente e amministratore delegato dell’aeroporto di Lodz.

"In Polonia – spiega Gilardi – gli aeroporti incontreranno i vettori e proveranno a stabilire con loro nuovi rapporti commerciali. È un momento importante, sia per le compagnie aeree che per gli aeroporti, oltre che per la città ospitante che quest’anno, appunto, è Lodz. È un’occasione imperdibile che, come FA, coglieremo". Gilardi, poi, fa un accenno anche a nuove prospettive per quanto riguarda le rotte verso la Polonia: "Ad oggi – continua – abbiamo una rotta verso Katowice, con Ryanair, ma abbiamo già intrattenuto in passato dei rapporti commerciali anche con Lodz. Sappiamo bene quanto sia significativo il traffico di passeggeri verso la Polonia e, di conseguenza, quanto sia importante sviluppare questa direttrice". La presidente Midera, poi, ha presentato la sua città ai presenti: "Lodz è al centro della Polonia ed è la terza città polacca con 700mila abitanti. La tre giorni di ‘Routes Europe’, che si svolge da 15 anni in Europa, vedrà la partecipazione di 1200 ospiti e oltre 100 linee aeree, tra incontri formali e informali e anche una sera di gala che si terrà al palazzo della scienza della città. Sarà una grande occasione anche per FA che potrà incontrare tutte le linee aeree del mondo semplicemente spostandosi tra gli stand".

Madera sembra puntare su una futura potenziale sinergia tra Forlì e Lodz: "In passato c’è già stato un volo Forlì-Lodz. Da allora entrambi gli scali sono cresciuti e hanno avviato una collaborazione con Ryanair che potrebbe essere proprio il vettore giusto per pensare di riproporre la rotta. Sappiamo che i polacchi adorano l’Italia e, viceversa, Lodz potrebbe essere un’ottima meta per trascorrere un weekend diverso. Ho volato a Forlì su un volo da Katowice che era tutto pieno; lo stesso vale per i voli Lodz-Bergamo. Perciò speriamo che l’idea possa diventare concreta".

