Il ‘Ridolfi’ rilancia: "Passeggeri in crescita, 951mila nel 2038". Poi cargo e manutenzione

È stato presentato a Enac (l’Ente nazionale dell’aviazione civile) il nuovo piano industriale dell’aeroporto ‘Luigi Ridolfi’. Si tratta del primo documento strategico di sviluppo predisposto dalla società Forlì Airport che arriva un anno dopo la concessione totale della gestione dello scalo per la durata di 30 anni. Un documento corposo che conta 400 pagine, informalmente già condiviso, che prevede gli investimenti e le relative coperture e che traccia i principali obiettivi economici e finanziari, oltre che le azioni che saranno intraprese per il raggiungimento dei risultati prefigurati.

"Il piano industriale – spiega Andrea Gilardi, direttore generale di Forlì Airport – è strutturato in tre fasi distinte, ciascuna di 5 anni, per un arco temporale quindi complessivo di 15 anni, fino al 2038. La prima fase è vincolante dunque per il periodo dal 2023 al 2028, mentre le successive due disegnano un orizzonte strategico. Elemento portante la relazione tecnica che contiene la parte qualitativa del piano con le cifre indicative degli investimenti e il piano economico-finanziario che sarà sottoposto a una valutazione di impatto ambientale".

Per quanto riguarda il traffico passeggeri, sono stati 140mila i clienti nell’anno in corso e si prevede per il 2024 di arrivare a 178mila passeggeri, per un obiettivo di 951mila nel 2038. Le tre direttive su cui si fonda l’attività dell’aeroporto sono il traffico passeggeri, appunto, quella riguardante le merci e l’aviazione generale, cioè i jet privati. "Occorre rimarcare – prosegue il direttore Gilardi –, che l’85% del traffico cargo è sull’aeroporto di Milano Malpensa, ma tra 15 anni contiamo di avere un movimento pari a 5.312 tonnellate, soprattutto dovuto ai pezzi di ricambio, ai motori e così via, con il coinvolgimento dell’area manutentiva".

Sul versante della manutenzione si prevede infatti la costruzione di cinque nuovi hangar in 15 anni per un totale di 19mila metri quadrati di superficie. "Lo spazio è infatti il vero asset per Forlì Airport – precisa –, con la possibilità della creazione di un’area fotovoltaica. Rilevante sarà il tema della formazione con tanto di sviluppo dell’area manutentiva, appunto, con la società Albatechnics che conta già 60 dipendenti. Occorrerà aumentare i corsi professionali per qualificare nuovi tecnici manutentori in vista delle assunzioni previste anche da Forlì Airport, con una ricaduta occupazionale significativa sul territorio".

Un ulteriore tema sul tappeto è quello dell’allungamento della pista dell’aeroporto, che ad oggi è di 2.560 metri, ma che potrebbe essere aumentata "di ulteriori 300 metri", visti gli ampi terreni ancora a disposizione nell’area e che la società sta acquistando. "Tutta l’operazione della pista – afferma Andrea Gilardi – è nell’ottica dell’arrivo di aeromobili che necessitano di un spazio maggiore per il decollo e di un business in crescita per lo scalo forlivese".

E’ previsto dal piano industriale anche lo sviluppo in futuro del terminal aeroportuale, sia dell’area commerciale che di quella imbarchi, con negozi e servizi a disposizione dei passeggeri e dei frequentatori dello scalo.