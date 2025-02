Il Ridolfi vola a Vienna: "Vogliamo portare turisti in Riviera e in Appennino"

In un periodo in cui si sta giocando il futuro del Ridolfi, la società di gestione F.A. batte un colpo importante, arricchendo il suo carnet con una nuova proposta: dal 22 giugno dallo scalo di Forlì partirà un volo per Vienna, mai proposto prima. La frequenza sarà settimanale e avverrà la domenica, con decollo dal Ridolfi alle 7.30 e arrivo a Vienna alle 8.45, mentre la partenza da Vienna sarà alle 14.15 con arrivo a Forlì alle 15.30. La tratta rimarrà attiva fino al 28 settembre e le tariffe di vendita, sul sito di GoToFly, partono da 39,99 euro.

L’Austria, insieme a Germania e Svizzera, fa parte dell’area dei Paesi che tradizionalmente scelgono l’Italia, la Romagna e la sua Riviera per trascorrere le vacanze, anche in concomitanza delle principali festività religiose e nazionali, quindi la rotta ha anche aspirazioni – questo lo sottolinea esplicitamente F.A. – legate all’incoming. Ovvero all’arrivo di turisti. È un passaggio importante visto che finora la stragrande maggioranza di destinazioni collegate col Ridolfi avevano finalità opposta, di outgoing, ovvero la partenza per affari o per vacanze. E il nuovo governatore dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale aveva precisato che "noi siamo più interessati all’incoming, cioè ai passeggeri in arrivo, che all’outgoing, cioè a chi va altrove" (l’aveva detto sul Carlino di mercoledì 5 febbraio). È evidente che Forlì stava già lavorando all’intesa con Vienna. Ed è un segnale in vista di una fase di grandi cambiamenti.

"Colleghiamo Forlì alla capitale dell’Austria – spiega Paolo Amodeo, chief operating officer di GoToFly – con l’obiettivo di favorire gli spostamenti in doppia modalità incoming e outgoing. Connessioni veloci e in pieno comfort per quanti prediligono le nostre località turistiche: a iniziare da quelle della costa, da Cesenatico a Ravenna, ma senza dimenticare l’interesse dei mercati di lingua tedesca per le offerte correlate al benessere, alla salute, alle terme, alle ricchezze naturali, in particolare l’Appennino, culturali e storiche dell’intero territorio forlivese e romagnolo. In rapporto alla distribuzione dei turisti austriaci, sappiamo bene come l’Emilia-Romagna si posizioni tra le prime cinque".

I collegamenti saranno operati dagli aeromobili B737-400. "Il nostro aeroporto è e diventerà sempre di più una grande risorsa per l’intera Romagna – è il commento che il sindaco Gian Luca Zattini ha affidato alla nota della stessa F.A. –. Devo ancora una volta fare i complimenti al Presidente di F.A. Giuseppe Silvestrini, e a tutti i soci". Parla di "straordinaria realtà imprenditoriale", con "grande impegno e determinazione". Per il sindaco, "la tratta Forlì-Vienna, oltre a rappresentare una scelta strategica per il potenziamento del mercato tedesco, è l’ennesimo atto di coraggio di chi, con grande lungimiranza e senso responsabilità, continua a lavorare per rendere Forlì protagonista dello scacchiere aeroportuale regionale".

Entro fine mese, è previsto un incontro in Regione con i sindaci e i gestori: le parole di Zattini aprono in anticipo una riunione che potrebbe essere decisiva per il futuro dello scalo.

Per Massimiliano Pompignoli, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, il volo per Vienna è "la risposta migliore per chi parla di crisi e un motivo in più per credere nel Ridolfi e nelle sue potenzialità di sviluppo". Ora chiede alla Regione "un cambio di passo nella gestione del sistema aeroportuale".