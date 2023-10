Il Ridotto del Fabbri quest’anno si fa in ‘tre’

Uno spazio bello e suggestivo, come il Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì, è il luogo che ben si adatta per incontri culturali ad ampio spettro, come si sta verificando già da diversi anni. Il programma di appuntamenti 202324, organizzati da Comune e Accademia Perduta Romagna Teatri, in questo ‘salotto culturale’, abbraccia poesia, letteratura, protagonisti di spettacoli, illustrazioni ed eventi per bambini ed adulti. "Queste iniziative sono importanti – ha precisato l’assessore alla Cultura Valerio Melandri alla presentazione del nuovo programma – perché aiutano ad aumentare il senso critico".

Tre sono i cicli che saranno proposti al Ridotto: l’Associazione Culturale Metropolis, diretta da Marco Colonna, presenta il ciclo ‘Ridotto in poesia’: il 9 novembre (ore 18) l’autore sarà Serse Cardellini, poeta, antropologo, filosofo delle religioni,curatore di antologie di poesie e dal 2011 al 2013 direttore letterario dell’Accademia Mondiale della poesia dell’Unesco. Seguirà il 7 dicembre Annalisa Teodorani, poetessa pluripremiata in lingua dialettale, che ha pubblicato cinque raccolte di poesie in romagnolo ed è risultata vincitrice di numerosi premi; i suoi versi son stati pubblicati su quotidiani e riviste. Il 21 dicembre sarà presente il poeta, narratore e pittore Gian Ruggero Manzoni, pronipote di Alessandro Manzoni, con al suo attivo oltre 50 pubblicazioni e 70 mostre pittoriche. "Saranno splendidi dialoghi coi presenti – ha aggiunto Marco Colonna – ,con squarci nuovi che si intrecciano con vari autori ed attori".

Di notevole interesse saranno poi gli incontri per bambini (e non solo) dal titolo ‘Parole, immagini e teatro’ organizzati da Elena Dolcini della libreria Marmo di Forlì con tre incontri: 30 novembre ‘La vera storia della strega cattiva’ con la presenza dell’illustratrice Maja Celija; 14 dicembre ‘Dall’orto al mondo. Piccolo manuale di resistenza ecologica’ con Barbara Bernardini; 22 febbraio ‘Peter Pan’ con Virginia Portioli. "Molto spazio avranno le illustrazioni – spiega Elena Dolcini – perché c’è interazione fra testo e immagine per riflettere sui personaggi".

Il terzo ciclo di incontri, già presenti gli scorsi anni, sono quelli con i protagonisti della stagione di prosa del Teatro Diego Fabbri, condotti da Pietro Caruso: 4 novembre Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi (Maria Stuarda); 2 dicembre Lodo Guenzi (Trappola per topi); 16 dicembre Angela Malfitano, Francesca Mazza e Massimiliano Speziani (zio Vanja); 20 gennaio Francesco Pannofino (Mine vaganti): 10 febbraio Enrico Guarneri e Nadia De Luca (Storia di una capinera); 24 febbraio Monica Guerritore e Pietro Bontempo (Ginger & Fred); 23 marzo Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta (Scusa sono in riunione... Ti posso richiamare?). "Gli incontri servono a stimolare il pensiero critico – ha aggiunto Pietro Caruso – con grande equilibrio di generi teatrali, cercando armonia attraverso queste strade nuove che percorriamo". Info tel. 0543.26355, teatrodie gofabbri@accademiaperduta.it e www.accademiaperduta.it.