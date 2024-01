Il rilancio dei Portici: "L’area è stata resa sicura"

Dopo l’acquisto del centro commerciale ‘I Portici’, esclusa la parte riguardante il supermercato Coop, da parte di due imprenditori cinesi già impegnati in attività economiche in Romagna, si anima subito il dibattito sul rilancio complessivo dell’area. Nel progetto peraltro si parla anche dell’apertura, nel prossimo futuro, di un ristorante e di alcuni ambulatori, esercizi e strutture cioè in grado di rianimare l’area ex Mangelli, senza dimenticare l’attesa per l’inizio dei lavori (in ritardo, però) per la realizzazione della nuova Casa di comunità (meglio nota come Casa della salute) da parte dell’Ausl. Torna quindi la speranza nei residenti del quartiere di una ripartenza dell’area, dopo che tale zona aveva vissuto una breve fase di successo col suo centro commerciale, di fatto però mai decollato e con tanto di chiusura successiva delle varie attività.

"Anche grazie al nostro lavoro a livello di amministrazione – attacca il vicesindaco Daniele Mezzacapo dopo il passaggio di proprietà – abbiamo reso ‘I Portici’ un’area appetibile. Con la vendita da parte di Banca Ing dell’area i nuovi proprietari, che operano già in provincia, vogliono rilanciarla con una serie di iniziative e speriamo di mettere fine definitivamente fine al degrado che si era creato in quella parte della città".

Il vicesindaco sottolinea infatti di essersi preso a cuore questo problema fin dal suo insediamento. "La zona dei Portici, che con l’amministrazione precedente – accusa – era diventata una sorta di Bronx, è stata via via bonificata nel corso degli ultimi anni da delinquenza, prostituzione e malavita in generale fino a renderla appetibile a degli imprenditori che ora sembra abbiano tutte le intenzioni di fare un buon lavoro. Ricordo comunque come, a partire dal 2019 e a più scaglioni, siano state installate delle telecamere destinate a combattere il degrado e che hanno contribuito a scoraggiare i malintenzionati a compiere crimini. Per la zona in questione abbiamo investito quasi 300mila euro per il sistema di videosorveglianza, sistema che conta una cinquantina di telecamere, alcune delle quali installate anche nel parcheggio sotterraneo".

Il sistema di videosorveglianza copre il parcheggio Manzoni, parte dell’area verde, un segmento di piazza Orsi Mangelli ed alcuni tratti delle strade che attraversano la zona. Il vicesindaco Mezzacapo ricorda anche come siano stati aumentati i controlli della Polizia locale nell’area per prevenire atti vandalici e mantenere la legalità.

"Chiaramente, essendo la zona vicino alla stazione ferroviaria, non bisogna mai sottovalutare i pericoli che si possono venire a creare – conclude – e per questo continueremo come Comune di Forlì a mettere in campo tutti i mezzi necessari alla sicurezza dei cittadini".