Il ripristino dei fiumi: "Canale di Ravaldino, sistemate le frane. Lavori lunghi e difficili"

L’autunno è arrivato e con lui si iniziano a tirare le somme dei lavori di ripristino dei fiumi dopo la terribile alluvione di maggio. Tra i numerosi interventi in programma anche quello al canale di Ravaldino, costruito, secondo la tradizione, nel 1050 e utilizzato in passato per alimentare i numerosi mulini oggi andati perduti o non funzionanti.

"Finora – spiega Giuseppe Petetta, assessore alle Politiche Ambientali – siamo riusciti a ripristinare, già ai primi di giugno, le frane che si sono create sulle rive del canale nella zona di Grisignano; prima non era possibile operare a causa della grande quantità di fango difficilmente palabile. Poi ci siamo spostati, appena la situazione ce l’ha permesso, verso il quartiere San Benedetto sotto la ferrovia, con un intervento di spurgo delle tombinature e dei ponticelli pubblici e privati con escavatori a risucchio per portare via il fango. Infine, abbiamo sistemato una grossa frana che si era creata a valle della città causata da un camion che durante l’alluvione era finito nel canale ostruendone la sezione. Durante le opere di ripristino abbiamo trovato nel canale ogni genere di rifiuto: frigoriferi, lavatrici, biciclette e pezzi di automobili; questo ci fa capire la violenza che l’acqua ha raggiunto in quei giorni".

A livello cittadino, il canale è oggi quasi completamente interrato, mentre resta scoperto a valle e a monte di Forlì; nasce in viale dell’Appennino, arriva fino alle prigioni, scorre poi sotto il centro storico, passa nel quartiere di San Benedetto e infine defluisce fino a Coccolia per buttarsi nel Ronco. "La manutenzione ordinaria è terminata – sottolinea l’assessore –, ora stiamo procedendo con quella straordinaria che presenta alcune difficoltà di logistica perché i lavori devono essere svolti in strada, quindi, occorre prestare più attenzione alla sicurezza; la lentezza nell’andamento delle opere è data anche da questo, confidiamo di terminare nel giro di un mese. Stiamo completando anche la pulizia dell’alveo del canale da sterpaglie e ramaglie ed è iniziato il dragaggio dei fanghi e la ricostruzione della sezione. Un altro problema che si è presentato è la difficoltà a trovare delle imprese disponibili, perché molte sono impegnate anche nelle zone di Cesena, Ravenna e Faenza".

Anche la chiusa di Calanco, nei pressi di San Lorenzo in Noceto, è stata coinvolta nell’alluvione: "Nella piccola ‘diga’ sul fiume – specifica Roberta Montevecchi, responsabile Unità progettazione, catasto e arredo urbano – sono partiti da poco i lavori da parte della Regione; ci è voluto molto tempo perché servivano le autorizzazioni da parte della Soprintendenza, il canale è considerato patrimonio storico. Finché non saranno completati questi lavori, il Comune non può ripristinare le frane che si sono create in loco. La chiusa, ad oggi, è un cantiere e un cratere aperto dove è ancora difficile incanalare l’acqua".

Il canale, che termina a Coccolia in provincia di Ravenna, è di totale gestione forlivese: "Il corso d’acqua – chiosa Petetta – è di proprietà comunale. Non è considerato demanio idrico, quindi, le opere di ripristino toccano a noi anche in quel tratto". Un primo assaggio di autunno l’abbiamo avuto con l’acquazzone che ha colpito la città il 15 settembre, e fin da subito il canale ha destato preoccupazione nelle zone già alluvionate: "Il canale di Ravaldino – conclude l’assessore – in quel caso si è riempito perché ancora non era completamente disostruito. Inoltre, confluisce qui l’acqua proveniente dalle colline, dalle acque bianche della città e dei fossi di scolo dei campi coltivati".