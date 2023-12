Il risiko delle biblioteche: "Vecchi i finanziamenti"

È stata ufficializzata nelle scorse ora l’approvazione di un finanziamento di 40mila euro da parte della Regione nel contesto del ‘Piano biblioteche’: fondi che senz’altro danno un contributo concreto, ma che, soprattutto, sono stati letti dal consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli e dall’assessore alla cultura di Forlì Valerio Melandri anche come un’approvazione tout court del complesso piano di trasferimenti bibliotecari che verrà realizzato in città.

Nello specifico: nel periodo in cui il Palazzo del Merenda vedrà entrare nel vivo i lavori di restauro, i volumi della biblioteca Saffi saranno collocati a palazzo Romagnoli, mentre quelli in esubero saranno collocati nel piano seminterrato dell’ex asilo Santarelli; la collezione Verzocchi che attualmente trova posto a palazzo Romagnoli, invece, dovrebbe essere spostata all’interno di palazzo Albertini, in piazza Saffi, anche nella volontà di rilanciarla da un punto di vista turistico. L’esultanza condivisa di Pompignoli e Melandri è oggetto di una lunga nota firmata da Mariagrazia Creta e Alessandro Ronchi, di Europa Verde che da sempre si oppongono ai trasferimenti e che mettono in dubbio i dettagli del finanziamento: "Si tratta di smania da propaganda elettorale oppure Pompignoli e Melandri non hanno capito la delibera? Nel ‘Piano biblioteche 2023’ non c’è nessun finanziamento per le biblioteche di Forlì. Forse non ricordano che il Comune aveva presentato domanda per il Piano 2022, che la domanda era stata accolta, anche se era risultata ultima in graduatoria, a pari merito con Meldola, e che nel 2022 era stato concesso il finanziamento di 40mila euro vantati oggi, infatti la delibera di approvazione del Piano 2022 porta la data di mercoledì 2 novembre 2022 e nell’allegato suddivide i finanziamenti approvati in 2 trance, la prima indica i soldi concessi per il 2022 e la seconda quelli utilizzabili fino a dicembre 2023".

Si chiedono, allora, Creta e Ronchi: "Perché allora il consigliere regionale della Lega e l’assessore comunale rivendono oggi una notizia di 13 mesi fa? Il fatto è che il progetto di Palazzo Romagnoli non solo non è concluso entro il 31.12.2023, ma non è neppure iniziato. Ancora oggi il museo di palazzo Romagnoli è aperto al pubblico e per entrare si paga anche il biglietto. Si fa fatica a interpretare il perché delle loro entusiastiche dichiarazioni se non pensando che a tre giorni dalla scadenza abbiano pensato di rendere pubblica una notizia dell’anno scorso per scopi elettorali, oppure per cercare di prefigurare i motivi per una tardiva richiesta di proroga". Gli esponenti di Europa Verde, in conclusione, ribadiscono la loro posizione: "Le condizioni rispetto al 2022 sono radicalmente cambiate a causa dell’alluvione, perciò non è possibile collocare parte della biblioteca nei sotterranei di palazzo Romagnoli: ripetere l’errore di depositare materiale prezioso in posizioni a rischio di allagamento dopo quanto avvenuto con gli archivi sarebbe folle".

