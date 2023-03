Il ristorante Acquacheta cerca un aiuto cuoco

Il ristorante albergo Acquacheta Valtancoli di San Benedetto in Alpe cerca una aiuto cuocoa in grado di preparare carne alla griglia, con conoscenza delle cotture di pasta all’uovo romagnola, in grado di utilizzare, in caso di bisogno, il tritacarne, l’impastatrice o il forno per alcune preparazioni. Si accettano anche figure con conoscenza sulla preparazione e cottura della pizza. La risorsa si dovrà occupare anche della pulizia della cucina a fine servizio. E’ preferibile aver maturato esperienza nello svolgimento delle mansioni, aver conseguito la qualifica o il diploma di Scuola alberghiera e il corso sulla sicurezza. E’ indispensabile essere in possesso di patente di guida B e mezzo proprio. Richiesto l’utilizzo di posta elettronica, con la possibilità di vitto ed alloggio. Si offre contratto a tempo determinato, con domanda entro il 4 aprile 2023.