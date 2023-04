Il ritorno dei falò "Festa più bella dopo il Covid"

di Quinto Cappelli

"La ripartenza, dopo tre anni di pandemia, è stata superiore ad ogni aspettativa. Siamo tornati più forti di prima. Il bilancio? Superpositivo". È il resoconto del vicesindaco di Rocca San Casciano, Lucio Giorgini, in qualità di responsabile del Comitato organizzativo della Festa del Falò (formato da Comune, Pro loco e i rioni Borgo e Mercato), svoltasi durante il weekend. "I falò sul fiume dei rioni Borgo e Mercato hanno entusiasmato migliaia di persone, in particolare giovani, giunti da varie regioni d’Italia – aggiunge Giorgini –. Lo spettacolo è proseguito con i fuochi d’artificio di entrambi i rioni, come pure le sfilate dei carri allegorici in piazza. La festa era dislocata in tre punti: nel centro storico, nel Buginello e nel Mercato, con spettacoli, servizio bar e cibo nei tre spazi. Una novità che è stata apprezzata". Centinaia di giovani hanno lavorato per preparare la festa, andata avanti fino a eri pomeriggio con la seconda sfilata dei carri.

Ma a tenere banco nelle accese discussioni fra opposte fazioni o rioni, cioè Borgo e Mercato, gli argomenti erano tre: chi ha vinto il falò nel fiume? Quali sono stati i migliori fuochi d’artificio? E i carri più belli? Il presidente del Mercato, Matteo Mancini, è categorico: "È stata una festa bellissima e noi abbiamo vinto su tutti i fronti e sotto tutti punti di vista". Sullo stesso tono, ma in senso opposto, la presidente del Borgo, Gloria Spada: "Siamo soddisfattissimi, specialmente nel vedere bruciare così bene il nostro pagliaio. Idem per i fuochi artificiali e la sfilata, anche se disturbata da qualche provocatore".

Le discussioni? Le polemiche? Qualche disguido? Inevitabili. Anzi, le discussioni su quale falò sia il vincitore sono l’anima della festa e dureranno per mesi. Sulla stessa piazza-salotto del paese si affacciano tre belle terrazze, stracolme di tifoserie: una neutra (del ristorante ‘La Pace’, per gli ospiti), ma le altre due imbandierate, una rossoblù per il Borgo e l’altra biancorossa per il Mercato. Tutti però concordano che la Festa del Falò è la più bella della Romagna: "Solo Rocca sa offrire una saga così popolare a migliaia di persone in una sola sera sotto le stelle". Era quello che si aspettavano migliaia di persone, dopo tre anni di assenza.