Il ritorno dei Fridays For Future "Partecipate tutti, giovani e adulti"

Si torna in piazza per il clima venerdì 3 marzo; il movimento Fridays For Future invita tutta la cittadinanza alla manifestazione che partirà alle 9 da piazzale della Vittoria con un corteo per le vie del centro, passando per la Rocca, fino ad arrivare al parco del Campus universitario. La fine del raduno è prevista per l’ora di pranzo.

"La crisi climatica sarà un disastro totale per noi giovani, nei prossimi decenni – afferma Giacomo Zattini, attivista di Fridays For Future –, ma è già un disastro oggi per tutti, e lo vediamo con i nostri occhi. Ischia, la Marmolada, le Marche mostrano un territorio fragile che non ha il tempo di adattarsi ai cambiamenti del clima. La nostra Romagna, inoltre, è stata una delle zone più colpite dalla siccità. Coldiretti ha dichiarato che nel 2022 i danni economici all’agricoltura italiana sono stati di 6 miliardi di euro. Quando si dice che la transizione ecologica costa troppo, pensiamo a quanto ci costa non farla in termini economici e di vite umane".

Alla manifestazione prenderanno parte anche vari artisti forlivesi con proprie opere d’arte che verranno svelate il giorno stesso. Fra questi anche Luigi Impieri, artista e professore di arte al liceo ’Morgagni’, Stefano Ricci, Delio Piccioni, Barbara Spazzoli, Bianca Carcupino, Paolo Vignali.

Lo slogan scelto dai Fridays sarà appunto "La nostra rabbia è energia rinnovabile" a sottolineare la necessaria trasformazione delle preoccupazioni e della frustrazione in energia positiva e propositiva. Ad aiutare in questo, saranno i Pulsar, travolgente gruppo di percussionisti che arriveranno da Firenze e suoneranno durante il corteo con strumenti riciclati. "La manifestazione sarà 5 giorni prima della giornata mondiale per i diritti delle donne – spiega Agnese Casadei, attivista di Fridays For Future –, per cui avremo come ospiti i movimenti femministi della nostra città. Partecipate tutti, giovani e adulti".

Matteo Bondi