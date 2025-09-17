Il ritorno della ’Grande musica’, in novembre riparte la rassegna

Cinque appuntamenti, un unico filo rosso: la cultura come ponte tra i popoli. È la promessa della nuova stagione di ‘Forlì Grande Musica’, che dal 5 novembre al 22 dicembre riporta l’Emilia-Romagna Festival (Erf) in città con un cartellone denso di proposte.

"Quest’anno la rassegna, arrivata alla sua 25ª edizione, è promossa in collaborazione con la Fondazione Angelo Masini e l’associazione No.Vi.Art – spiega il direttore artistico della manifestazione, Massimo Marcelli –. Il cartellone è ricco: visto che Forlì è candidata a Capitale della Cultura abbiamo premuto l’acceleratore, ed è nato un programma che spazia dalla classica al contemporaneo, alla danza, fino all’opera e alla didattica".

Il primo appuntamento sarà il 5 novembre alle ore 21 al teatro Diego Fabbri, con la nuova versione di ‘Otello’ di Shakespeare firmata da Fabrizio Monteverde, coreografo e autore delle scene, portata in scena dal Balletto di Roma. "Il 18 novembre – prosegue il direttore – è in programma una masterclass alle ore 15, nella sala Sangiorgi della Fondazione Masini, dedicata alla musica ritrovata con gli studenti dell’Istituto Masini insieme al pianista Andrea Rucli. La sera, alle 21, sullo stesso palco, l’ensemble Sergio Gaggia, quartetto d’archi, proporrà ‘Mozart: la pantomima rinata’".

Il 25 novembre sarà la volta di una doppia iniziativa: dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, la sala Sangiorgi ospiterà la masterclass del direttore d’orchestra Angelo Gabrielli, già agente di Luciano Pavarotti, che presenterà agli studenti il repertorio di Angelo Masini e della sua epoca. La sera, alle 21, lo stesso spazio farà da cornice a un omaggio al grande cantante forlivese, con i tenori Raffaele Abete, Giacomo Leone e Matteo Macchioni, accompagnati al pianoforte da Mirca Rosciani. "Le due masterclass – sottolinea Donato D’Antonio, segretario generale della Fondazione Masini – sono un’occasione unica per i giovani per imparare dai grandi artisti. Inoltre, ci stiamo avvicinando all’anniversario della morte di Angelo Masini, che sarà nel 2026, stiamo già pensando alle iniziative in sua memoria".

La rassegna entrerà poi nel vivo il 10 dicembre, alle ore 21 al teatro Diego Fabbri, con il ritorno del celebre pianista Nicola Piovani, premio Oscar per la colonna sonora di La vita è bella, che presenterà un nuovo allestimento dei ‘Viaggi di Ulisse’.

Gran finale il 22 dicembre alle ore 21, nella basilica di San Mercuriale, con il coro gospel ‘The New York City Gospel Choir’, composto da artisti che hanno cantato con leggende come Stevie Wonder e Michael Jackson. Un’iniziativa che trova pieno sostegno dall’amministrazione comunale: "Questa estate – conclude Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con delega alla cultura – abbiamo avuto dieci concerti insieme ad Erf, quasi tutti in centro storico, che hanno registrato sempre il tutto esaurito. Ora arrivano altri cinque appuntamenti di altissimo livello che ci rafforzano nella candidatura a Capitale della Cultura".

Per incentivare la partecipazione giovanile, gli eventi - tranne quello del 5 novembre - avranno un ingresso simbolico di 1 euro per gli studenti forlivesi fino ai 19 anni. I biglietti della rassegna sono disponibili sulla piattaforma Vivaticket. Per informazioni: www.emiliaromagnafestival.it.

Valentina Paiano