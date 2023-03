Il ritorno della sinistra "Con noi tanti giovani"

I risultati del voto ai gazebo, la concreta possibilità che il congresso territoriale sia anticipato alla primavera e poi la sfida delle prossime elezioni comunali a Forlì e in altri comuni del territorio: questi sono alcuni dei temi trattati ieri al circolo Arci Asioli di corso Garibaldi, nell’incontro promosso dal comitato ‘Parte da noi’, ovvero i forlivesi che hanno sostenuto Elly Schlein a segretario nazionale del Pd.

"Abbiamo scelto di essere qui perché in centro storico Elly Schlein ha ottenuto il 44% dei voti che è un risultato straordinario, uno dei più alti nella regione, visto che partivamo da un 31% ottenuto dal voto nei circoli". Esordisce così, Maria Teresa Vaccari, segretaria comunale del Pd di Forlì città, con l’orgoglio di chi può dichiararsi vincitore, anche se dalle nostre parti Stefano Bonaccini ha prevalso quasi ovunque. Ma non è questo il punto: "Siamo partiti in sordina, da outsider – continua Vaccari –, mentre il presidente Bonaccini aveva una sua rete consolidata di amministratori a suo sostegno. Ma abbiamo visto crescere l’onda". E considera assolutamente soddisfacente il numero dei votanti, anche se dai 7mila del 2019 si sono fermati a 5800. "Calo fisiologico. Io ho visto una grande partecipazione in tutti i 19 seggi della città e, dato l’astensionismo alle elezioni nazionali, il risultato è sorprendente. Inoltre, ci sono stati nuovi iscritti e tanti ritorni".

La segretaria apre alla possibilità di anticipare il congresso locale, ribadita anche da Daniele Valbonesi sul Carlino di ieri, mentre ipotesi sul candidato sindaco non se ne fanno: "Non vogliamo bruciare nessuno". "Il nostro mandato scade a ottobre 2023 e sia io che Daniele Valbonesi abbiamo dato la disponibilità di anticipare la scadenza. Del resto, aprire un congresso a ridosso delle amministrative è problematico perché chi fosse eletto non avrebbe il tempo di organizzare la campagna elettorale".

Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, sarà la delegata locale della Schlein all’assemblea nazionale del partito, con Flavia Cattani e Jacopo Zanotti in quota Bonaccini. "Siamo in una fase nuova per il partito e per il Paese, con una donna capo del governo e una donna leader dell’opposizione – sottolinea proprio Allegni, che dal Pd a un certo punto era uscita – e non è questione di quote rosa, ma il segno che qualcosa sta cambiando. Mi pare che la parola ‘sinistra’ sia tornata nel linguaggio di tutti". Per la prima volta dai gazebo è emersa una indicazione diversa rispetto a quella dei circoli: "Anche se devono essere gli iscritti a scegliere il segretario del partito, in questo momento storico non possiamo fermarci a quelli. In tanti hanno deciso di riprendere la tessera e non sono venuti a votare per spostare l’asse del partito, ma perché vogliono partecipare". "Mi ha sorpreso la partecipazione dei giovani con meno di 30 anni – dice invece Enzo Valbonesi –. Spero che anche a Forlì siano rilanciati strumenti di partecipazione come le agorà. Penso che sull’ambiente e la transizione ecologica il programma vada specificato meglio".

E tra quelli che sono tornati, cioè hanno ripreso la tessera del partito, c’è Vico Zanetti, segretario dell’Anpi e coordinatore del circolo Uaar (atei, agnostici e razionalisti) di Forlì: "In questa tornata elettorale si è mosso un mondo. Qualcuno ha detto che il popolo era andato nei boschi: ora la foresta sta tornado".

Paola Mauti