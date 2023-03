Il ritorno delle benedizioni I parroci: "Dopo la pandemia, quanti anziani e giovani soli"

di Alessandro Rondoni

Sono in corso di svolgimento le benedizioni pasquali con le visite alle famiglie da parte dei parroci e dei loro collaboratori che proseguono per tutto il periodo di Quaresima e anche dopo Pasqua. Dopo gli anni della pandemia e delle conseguenti limitazioni, le benedizioni sono riprese pienamente in presenza.

Alcuni, come don Carlo Guardigli, parroco dei Cappuccinini e di San Paolo, hanno già terminato il loro itinerario. Il sacerdote, infatti, ha dato il via alle benedizioni già l’8 gennaio e, aiutato dal cappellano, don Thomas Tsikpe, dal diacono permanente Daniele Zattini, e dall’accolito Francesco Altamura, ha fatto visita alle circa 3500 famiglie dell’unità pastorale. "Dopo tanti anni – racconta don Carlo – sono sempre stupito dagli incontri intensi, imprevisti e commoventi con le persone, compresi anziani soli e tristi che non vedono e non parlano con nessuno. Tanti hanno domande pressanti, problemi familiari, economici, di lavoro e di educazione, ci sono donne ucraine che piangono per le brutte notizie che arrivano dalle loro famiglie. Con la benedizione portiamo sempre una parola di conforto, di incoraggiamento e speranza". Anche il diacono Zattini racconta la sua esperienza: "Ho suonato il campanello di un appartamento, mi ha aperto un bambino e ha ricevuto il cartoncino-ricordo della benedizione con il volto di Papa Francesco. Inaspettatamente ha mostrato un caloroso ringraziamento anche con abbraccio. Mi sono profondamente commosso".

Don Roberto Rossi, parroco di Regina Pacis, ha iniziato le benedizioni a gennaio e le concluderà a maggio, mentre la visita alle famiglie della parrocchia di Santa Caterina, di cui è responsabile, è fatta in Quaresima e si concluderà la Domenica delle Palme. "Le due parrocchie contano in totale 4700 famiglie, tanti sono impegnati al lavoro. Quando mi è possibile faccio un secondo giro, dalle 18.30 alle 20. L’accoglienza è buona. Certo, ci accorgiamo che la pandemia ha dato uno scossone alle persone anche per quanto riguarda l’attaccamento alla pratica religiosa e alla vita della comunità. Molti anziani sono tristi e preoccupati, vedono ogni giorno notizie negative in tv. Quello che cerchiamo di fare è donare a tutti una nota positiva e di speranza".

A Durazzanino e nelle altre quattro parrocchie oltre il confine con Ravenna, dal 21 dicembre è amministratore don Giacinto Nizigiyamana. Ha iniziato le benedizioni alle 1030 famiglie il 16 febbraio e la concluderà dopo Pasqua: "Sono contentissimi di questa visita. La gente è meravigliosa, accogliente, amichevole, rispettosa e con una gran voglia di parlare".

Dall’altra parte della diocesi, nella valle del Montone, don Giovanni Amati sta procedendo con la visita alle famiglie nelle parrocchie di Dovadola, Rocca San Casciano, Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe, aiutato dal cappellano don Rudy Viscarra. "Per noi – dice don Giovanni – è un vero e proprio pellegrinaggio, non solo per i chilometri che si percorrono da una parrocchia all’altra ma anche perché andare incontro alle persone ed entrare nelle loro case costringe a mettersi in una posizione di ascolto. L’accoglienza è sempre molto calorosa, ma si vedono bene anche i segni che il Covid ha lasciato nella vita della gente, soprattutto nei giovani, spesso soli e smarriti. A tutti ripetiamo che nessuno si salva da solo. Come loro ci aprono le porte di casa, anche noi vogliamo aprire le porte della nostra comunità per accompagnarli".