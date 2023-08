Il ritorno di Figliuolo Il commissario visiterà presto Dovadola, Modigliana e Tredozio

Ieri era al Meeting di Rimini, la prossima settimana invece sarà in prima linea. Il commissario straordinario per l’emergenza alluvione Francesco Paolo Figliuolo tornerà nel Forlivese giovedì 31 agosto, tra meno di una settimana, per la sua seconda visita nel nostro territorio. La prima era stata a luglio in Provincia, nella sede di piazza Morgagni: il generale già aveva incontrato i sindaci. Nell’ormai prossima occasione rivedrà Francesco Tassinari, Jader Dardi e Simona Vietina, rispettivamente primi cittadini di Dovadola, Modigliana e Tredozio.

Figliuolo dedicherà dunque la sua attenzione all’Appennino martoriato dalle frane, dalle strade a pezzi. Lì dove si teme un inverno difficile e questo pensiero spinge ad accelerare sulla messa in sicurezza: col ritorno delle piogge, possono muoversi nuove frane, o rimettersi in moto quelle che risalgono al terribile maggio scorso. Il programma cita esplicitamente "sopralluogo delle aree alluvionate": il generale dovrebbe essere a Dovadola prima di mezzogiorno, poi a Modigliana poco dopo le 14, infine a Tredozio sulle 15.30 circa. Modigliana, in particolare, aveva già ricevuto a fine maggio la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad accompagnare Figliuolo in ogni sua tappa è attesa la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, che ha la delega alla Protezione civile. Proprio ieri il commissario ha rivendicato di avere lavorato tutti i giorni, fin dall’inizio del suo mandato, con i territori.

Quello che da Dovadola arriverà a Tredozio è l’appuntamento che farà da ponte verso un settembre di cui Figliuolo continua a ripetere – anche ieri a Rimini – l’intenso cronoprogramma: prima i rimborsi agli enti locali per i lavori di somma urgenza; poi – notizia di giovedì – andrà presentata una nuova lista di interventi comunque urgenti, previsti per ottobre. Infine, sempre a settembre la quantificazione dei danni privati. "Non erogheremo i rimborsi – ha ripetuto – ma quantificheremo i danni". Gli unici rimborsi già attivi sono quelli da 5mila euro al massimo: anche se "capisco che per chi ha avuto 100mila euro di danni è poca cosa".

Il punto sui soldi: Figliuolo ha disponibilità di 2,8 miliardi sui 4,5 previsti; ieri ha stanziato 860 milioni per rifondere i Comuni dei lavori di somma urgenza, 289 milioni vanno per i cantieri e altri 123 alla messa in sicurezza per il 2024.

La tappa riminese di Figliuolo si inserisce tra le consuete polemiche politiche sulle risorse destinate alla ricostruzione. Ieri, a Cesena, Fratelli d’Italia ha definito "gufo rosso" il sindaco e presidente della Provincia Enzo Lattuca ("ringrazi piuttosto il Governo"). Mentre il deputato forlivese Jacopo Morrone, segretario romagnolo della Lega, ha attaccato il governatore Stefano Bonaccini: "Ascolti Figliuolo e la pianti con le filippiche contro il Governo polemizzando sull’assenza di risorse. Invece sono già pronte. Ma Comuni e Province lo sono altrettanto a presentare tutta la documentazione prevista per ottenere i fondi?".

Marco Bilancioni