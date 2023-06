Il ritorno di Figliuolo "Sa gestire bene le crisi, è la persona più adatta"

Il generale Figliuolo, volto diventato noto nei periodi più duri della pandemia, è stato nominato commissario alla ricostruzione post-alluvione in Romagna. Diverse le reazioni alla nomina, va detto: tutte più o meno positive.

"Buon lavoro al generale – commenta il sindaco Gian Luca Zattini –. Figliuolo è un rappresentante delle istituzioni serio e competente, con un’esperienza consolidata nel campo della gestione di situazioni di crisi. Dopo il Covid, lo aspetta una missione importante e di grande responsabilità, quella di traghettare i territori alluvionati nel percorso della ricostruzione. La sua è certamente una nomina di alto profilo che salutiamo con grande soddisfazione e con l’auspicio che sia affiancata, il prima possibile, da risorse certe. Non è tempo di polemiche e divisioni. Adesso c’è bisogno di unità. Serve prontezza nei ristori sia agli enti locali che alle famiglie e nuove politiche di gestione delle risorse idrogeologiche. Siamo certi che il commissario Figliuolo sappia rispondere con pragmatismo a entrambe le sfide".

Interviene la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri: "Giorgia Meloni dà il via a una nuova fase, dimostrando ancora una volta prontezza, concretezza e attenzione per le zone colpite dall’alluvione di maggio, scegliendo come Commissario colui che ha guidato l’Italia fuori dall’emergenza Covid. Confidiamo ora in un atteggiamento responsabile e collaborativo nell’esclusivo interesse dei cittadini da parte della sinistra, atteggiamento che purtroppo finora è mancato".

Commenta la nomina anche la deputata Rosaria Tassinari: "La scelta dell’esecutivo è ricaduta su una figura competente e capace che è riuscita ad affrontare con determinazione la grande sfida del Covid, organizzando una campagna vaccinale storica. Il generale Figliuolo è quindi, senza alcun dubbio, la persona giusta per gestire al meglio la ricostruzione. Superata la fase critica dell’emergenza, servono ora risposte concrete per famiglie e imprese. Sono certa che il generale Figliuolo saprà svolgere il nuovo incarico al meglio, dando la necessaria attenzione ai territori".

Secondo il deputato leghista Jacopo Morrone, la nomina di Figliuolo è "una scelta equilibrata e ragionata. Bene il Governo che in tempi utili ha indicato l’uomo giusto al posto giusto. Ai piddini delusi – prosegue la nota con un riferimento pungente ai membri del Pd – consigliamo di mettersi il cuore in pace e di collaborare con il neo-commissario nella massima trasparenza".

"Avremmo preferito un profilo più legato al territorio colpito – precisa in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti – che conoscesse meglio le criticità particolari dei comuni colpiti dall’alluvione, ma il profilo del generale Figliuolo è certamente quello di una figura autorevole che fornisce ampie garanzie di competenza e preparazione".