Il ritorno di Ken Loach con ’The Old Oak’

Il film diretto da Ken Loach, è incentrato sulla vita e la storia di un villaggio del nord-est dell'Inghilterra ed è basato su un fenomeno molto diffuso non solo nel Regno Unito. Dato che le miniere sulle quali si basava tutta l'economia del paesino sono state chiuse, le persone, in particolare i giovani, stanno abbandonando gradualmente la zona.

È così che quella che un tempo era una fiorente e vivace comunità, si ritrova piena di rabbia, risentimento e senza un briciolo di speranza per il futuro. Le case tornano disponibili e a un prezzo economico, offrendo un posto sicuro ai rifugiati siriani giunti in Gran Bretagna negli ultimi anni. Ma come saranno accolti i siriani dalla gente del posto? E cosa ne sarà di The Old Oak, l’ultimo pub del villaggio? Il pub, così, si fa simbolo di un intero modo di vivere destinato in qualche modo a cambiare. In un mondo diviso, il regista 87enne Ken Loach ci ricorda che la speranza è nell’accoglienza, nella compassione, nella solidarietà, nel dialogo e nella reciproca conoscenza. Un invito a resistere e aiutare, educare e organizzare per vincere insieme.

In cartellone arriva anche Misericordia, diretto da Emma Dante. Il film è ambientato in Sicilia, precisamente in un piccolo borgo sul mare, su cui si ergono tra i rifiuti e i rottami alcune casupole realizzate in pietra grezza, mentre alle spalle del paesino incombe una montagna maestosa. È qui che è nato e cresciuto Arturo (Simone Zambelli), figlio della miseria e della violenza, nonché orfano di madre, morta dopo averlo messo al mondo. Si prendono cura di lui Betta, Nuccia e la giovane Anna (Simona Malato, Tiziana Cuticchio e Milena Catalano), prostitute proprio come sua madre, che lo trattano come se fosse figlio loro. Quella delle tre donne è una misericordia di un amore disperato fatto di carezze e insofferenza, crudeltà e tenerezza.

Quando Arturo compie 18 anni sembra un ibrido tra un bambino e un uomo molto anziano. È nato ‘difettoso’, si muove in maniera strana e prende parte al mondo e alla vita con un animo diverso dagli altri. Guarda le persone che ha intorno proprio come quella montagna, che scala senza alcuna paura.

È un invisibile fra gli invisibili, ma - come chiunque a Contrada Tuono - Arturo deve combattere per sopravvivere, perché la vita non fa sconti davvero a nessuno. Il suo sguardo puro e diverso, però, lo tiene distante dai suoi compaesani e, in qualche modo, sembra portare dentro di sé la speranza.

Nei giorni di venerdì, sabato e domenica pomeriggio prosegue anche la proiezione di Comandante, il film diretto da Edoardo De Angelis ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale che vede protagonista Pierfrancesco Favino nei panni di Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Cappellini della Regia Marina.