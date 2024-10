Il ritorno di Marianne Mirage

È tornata Marianne Mirage. La cantautrice forlivese che si era fatta notare a Sanremo nel 2016 con il brano ‘Le canzoni fanno male’, si era avvicinata al mondo del cinema, prestando la sua voce a un brano della colonna sonora di ‘The Place’ di Paolo Genovese, e poi ancora alla serie tv ‘I leoni di Sicilia’. Ora è uscito il nuovo singolo ‘Chiudi gli occhi’: racconta la forza che una donna deve trovare per fidarsi di sé stessa, in un percorso di emancipazione che si riflette nella figura di Cappuccetto Rosso equilibrando, se non invertendo, i rapporti di forza: non più vittima, ma protagonista di una ricerca di coraggio e autenticità, nel confronto con il lupo, incarnazione delle sfide e delle paure. Con la sua poetica sensibile e delicata, consegnata a una dimensione sonora raffinata ed eterea, Marianne invita a riconoscere il proprio valore e a comprendere come le esperienze dolorose possano contribuire alla crescita personale. Chiudere gli occhi diventa un atto di liberazione, attraverso cui trovare sicurezza e accettare il cambiamento, dando voce a un processo di rinascita e affermazione.

"Le canzoni – commenta Marianne – ci aiutano a liberarci, servono a prendere coraggio e non sentirci più sole. Ho pensato alla storia più famosa del mondo che da sempre ci ha rese impaurite e senza scampo. Dentro ognuna di noi c’è la stessa rabbia e forza del lupo, dipende solo da chi racconta la favola".