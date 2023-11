Il ritorno di Max Gazzè nei teatri. Stasera al Fabbri concerto sold out

Un ritorno alla grande per Max Gazzè che registra il tutto esaurito nella tappa forlivese, stasera alle 21 al Diego Fabbri (fuori abbonamento), del nuovo tour nei teatri tra Italia ed Europa.

Un artista eclettico che spazia dalla musica, suo primo amore, al cinema. Uscirà infatti domani nelle sale ‘Diabolik. Chi sei?’, dove fa parte del cast insieme a Miriam Leone e Giacomo Gianniotti. Max Gazzè è un uomo capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con grandissimo successo, in ogni cosa lo muovono una passione e una vitalità sconfinate, un’energia che lui trasmette al pubblico in uno scambio reciproco. Fin dagli esordi si è detto cittadino del mondo: ha vissuto, infatti, tra il Belgio e la Francia e ha suonato anche in America e Asia, dove è seguito da un pubblico affezionato e ha collaborato con oltre trenta artisti, anche internazionali, tra cui Stewart Copeland. I suoi brani sono una fusione di note e testi poetici come ‘L’uomo più furbo’ e ‘Su un ciliegio’, ma anche di composizioni sperimentali che ritroviamo in canzoni come ‘Questo forte silenzio’ o ‘Colloquium vitae’.

Nei primi anni Novanta nasce l’amicizia con Nicolò Fabi e Daniele Silvestri che li porta nel 2014, dopo un viaggio in Sud Sudan con Medici con l’Africa Cuamm, a pubblicare l’album ‘Il padrone della festa’ e a dare avvio a un lungo tour italiano ed europeo che andrà sold out in pochi giorni. Dopo dieci anni dall’uscita del disco che ha consacrato la loro collaborazione, il trio romano ha annunciato, proprio in questi giorni, un esclusivo concerto al Circo Massimo di Roma il 6 luglio 2024.

Valentina Paiano