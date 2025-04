Il ritorno di Padre Paulo. In città da Capo Verde

Da domani a martedì 29 aprile sarà nuovamente a Forlì padre Paulo Borges Vaz, il sacerdote che nelle lontane isole di Capo Verde, nell’Oceano Atlantico, da anni si dedica alla cura e al sostegno di tanti poveri e bisognosi.

Padre Paulo interverrà ad un incontro pubblico domani alle 15.30 nella chiesa di Ravaldino, in corso Diaz, dove domenica 27 alle 8 celebrerà la messa. Negli anni scorsi il sacerdote è stato diverse volte a Forlì, ospite della parrocchia di San Giovanni Evangelista, in via Angeloni, e per sostenere la sua opera benefica a favore degli ultimi è stata creata l’organizzazione di volontariato "Amici di padre Paulo e di Cabo Verde", di cui è presidente da Luigi Tamburini. Padre Paulo potrà così rivedere e ringraziare personalmente gli amici che lo supportano nella sua opera di carità.

In questi anni i contributi raccolti dall’associazione hanno aiutato il sacerdote a far fronte a numerose necessità della popolazione della sua parrocchia, incluse quelle educative e scolastiche. Una parte degli aiuti ricevuti è stata infatti destinata ai bambini delle scuole EBI (Institutional Basic Education) e agli studenti delle scuole medie e superiori. Spiega Tamburini nel messaggio rivolto agli amici: "Nella realtà capoverdiana, in cui la frequenza di una scuola superiore è un lusso, con le vostre offerte forniamo a 15 giovani studenti, appartenenti a famiglie bisognose, libri scolastici, materiale didattico, copertura delle tasse scolastiche e delle spese di trasporto dall’interno della parrocchia fino alla scuola nella città di Sao Domingos, oltre al pasto quotidiano, essendo spesso richiesta anche la presenza pomeridiana alle lezioni".

Viene, inoltre, ricordato che in base alle risorse disponibili continuano ad essere aiutate con sacchetti alimentari le famiglie e gli anziani indigenti della parrocchia di Santa Maria della Luce, guidata da Padre Paulo.

A far conoscere le azioni di solidarietà del sacerdote capoverdiano è stato in questi anni anche Pierantonio Zavatti, recentemente curatore del libro ’Una vita da pastore’, con la prefazione del forlivese monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e di Carpi, nel quale padre Paulo racconta, anche con un’intervista, le origini, gli sviluppi, le attività della sua missione e del suo impegno pastorale nell’opera di promozione ed evangelizzazione umana nel contesto di povertà e di arretratezza presente nella realtà economica e sociale dell’Arcipelago di Capo Verde. È possibile sostenere l’opera del sacerdote devolvendo il 5 x 1000 all’Odv "Amici di padre Paulo e di Cabo Verde" (per info: amicidipadrepaulo@libero.it).

Alessandro Rondoni