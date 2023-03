Il ’ritorno di Salvatores’ al Saffi con Casanova

Un biglietto in omaggio per il cinema Saffi ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa. Gli spettacoli cominciano dalle 21. In cartellone arriva Il ritorno di Casanova. Il film diretto da Gabriele Salvatores, racconta la storia di Leo Bernardi (Toni Servillo), un noto e acclamato regista, che non si arrende all’inevitabile scorrere del tempo e, in cerca di uno script che possa rivelarsi un successo cinematografico, decide di incentrare il suo nuovo e ultimo film su ’Casanova’ di Arthur Schnitzler. Nel corso delle riprese, però, il cineasta si rende conto di come questo personaggio letterario gli ricordi se stesso e di quanto gli sia affine. Questo Casanova (Fabrizio Bentivoglio) infatti, è un uomo avanti con gli anni che ha perso interesse per la vita e per ciò che può ancora offrigli. Non è più l’uomo affascinante e seducente di una volta e si ritrova anche senza soldi. Un giorno decide di tornare a vivere nella sua amata Venezia, e sul suo tragitto incontra la giovane Marcolina (Bianca Panconi). Qualcosa in lei riaccende il suo desiderio ma nel tentativo di conquistarla capirà che il tempo è passato e che dovrà fare i conti con questa cruda realtà. Anche Bernardi come Casanova, capisce tramite questa storia che è arrivato in quella fase della vita in cui dovrà fare scelte e rinunce importanti. Il film è liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Arthur Schnitzler.

Rimane ancora in sala anche Stranizza d’amuri, diretto da Giuseppe Fiorello che si trova alla sua prima impresa da regista. La narrazione è ambientata in Sicilia nell’estate del 1982, quando tutta l’Italia è presa dai mondiali di calcio in Spagna, dove gli Azzurri, trascinati da Paolo Rossi si preparano a conquistare la terza coppa del mondo. La storia, ispirato a un fatto vero, è quella di Gianni (Samuele Segreto), un giovane di diciassette anni senza amici. Il ragazzo è gay e, per questa ragione, viene fatto oggetto di bullismo da alcuni suoi coetanei, subendo in silenzio ogni loro scherno. L’unica persona in cui Gianni trova conforto è la madre Lina (Simona Malato), che lo sostiene sempre, anche quando è costretta a scontrarsi con il suo compagno, Franco (Enrico Roccaforte), il proprietario dell’officina dove lavora il giovane. La vita di Gianni, però, cambia del tutto quando incontra il sedicenne Nino (Gabriele Pizzurro). I due hanno un incidente mentre sono entrambi alla guida dei loro motorini, ma da questo sfortunato evento nasce una grande amicizia, che ben presto si trasforma in un sentimento che i ragazzi sono costretti a mantenere segreto, per la paura del forte pregiudizio di chi li circonda... ll film, ambientato tra Noto, Marzamemi, Ferla, Buscemi, Priolo e Pachino, è liberamente ispirato a un fatto vero di cronaca nera avvenuto in Sicilia negli anni Ottanta ed è proprio a Giorgio e Antonio, le due vittime del delitto di Giarre, che è dedicato il film.