Il ritorno di Trony Ha già 26 dipendenti

Ha aperto pochi giorni fa al Ronco la nuova sede Trony dopo oltre un decennio di assenza in città. L’inaugurazione si è tenuta giovedì scorso al punto vendita di via Bernardino Boifava 3, "un luogo che ci sembrava particolarmente strategico in città – spiegano i titolari – in quanto si trova in un punto di passaggio anche per raggiungere il circondario e le città vicine".

Presso il nuovo negozio lavorano in tutto 26 addetti alla vendita coordinati dal direttore Sandro Galassi e dal supervisore d’area Santino Dodaro. Con 1500 metri quadri di superficie, tre casse e un parcheggio da oltre 200 posti auto, il nuovo negozio conterà su un bacino d’utenza che i gestori stimano di circa 100.000 potenziali clienti.

In Italia sono 156 i punti vendita Trony, cui si aggiungono 24 punti più piccoli, definiti ‘Mini Trony’, per un totale di 180 negozi. Nella fattispecie, il nuovo punto vendita di Forlì presenta una pianta rettangolare e come primi reparti all’ingresso si trovano quelli dedicati ai piccoli e grandi elettrodomestici. Tra i vari servizi offre consegna ed installazione a domicilio, installazioni certificate di condizionatori e grandi elettrodomestici, ritiro dell’usato, riparazioni di grandi e piccoli elettrodomestici, tv, pc e smartphone. Tra i reparti attivi, tutti quelli compresi nelle categorie del format Trony: un’offerta completa per le sezioni audiovideo, fotografia, videogame e accessori, climatizzatori, piccoli e grandi elettrodomestici ed elettrodomestici da incasso.