Il ritorno di Watanabe: l’amico commosso diventato successore

Arrivai con un imperdonabile ritardo quella domenica di settembre del 2019 quando nel salone comunale la città di Forlì porgeva l’ultimo saluto a una delle figure sportive più importanti della storia cittadina: Bruno Grandi. Volevo porgere le mie condoglianze alla signora Franca, ai meravigliosi tre figli di Bruno. Non ero puntuale proprio il giorno in cui uno dei mei amici più cari partiva per l’ultimo viaggio. La cerimonia era già iniziata e la sala affollata di autorità, rappresentanze sportive, persone comuni che avevano conosciuto e apprezzato il più importante presidente della storia della ginnastica italiana. Mi colpì subito l’immagine di un uomo vestito di nero e camicia bianca che per un attimo rimase solo di fronte al feretro. Mi avvicinai e avvertii chiaramente un suo singhiozzo. Era Morinari Watanabe (nella foto) fino a pochi anni prima segretario generale della federazione giapponese di ginnastica, amico corrisposto di Bruno il quale più di una volta mi aveva rivelato la sua dirittura morale e la profonda dedizione alla causa della ginnastica. Ho ancora in mente quella specie di foto in bianco e nero uscita ancora lucida dal laboratorio alchemico dello stampatore, con Watanabe di fronte al feretro del suo presidente.

Watanabe era arrivato a Forli per sua scelta personale appena aveva saputo che Bruno si era spento. Niente viaggio ufficiale. Una tortuosa e difficile coincidenza di aerei lo aveva portato nella nostra città. Avrei voluto intervistarlo a lungo per significargli l’affetto e la stima che Bruno provava nei suoi confronti. All’uscita dal salone comunale, mi avvicinai all’illustre dirigente venuto dall’altra parte del mondo ma mi uscirono solo poche parole disordinate espresse con il mio inglese traballante. Lui, cortese, mi rispose con un triste sorriso e con solo una frase: "I also loved Bruno a lot of good", anch’io ho voluto a Bruno molto bene.

Oggi Watanabe ha preso il posto di Grandi alla guida della ginnastica mondiale. Ancora una volta torna nella nostra città, domani, quando Forlì dedica a Bruno un giorno intero. Torna anche perché in Giappone il nome di Bruno Grandi è noto e riverito. Del resto, Grandi ha traghettato la ginnastica nel nuovo millennio, rendendola multidisciplinare, rivoluzionato i punteggi con l’inserimento dell’istant replay, insegnato la psicologia del corpo, creato la figura del coordinatore tecnico, introdotto elementi di bio meccanica. E la sua importanza è stata sottolineata dall’importante quotidiano Yomiuri Shimbun nel giorno in cui Watanabe ha preso il suo posto.

La comunità giapponese di Reggio Emilia conosceva bene Bruno. Mi ha raccontato un comune amico, parafrasando un’antica favola, che Bruno era considerato "l’uomo che cammina lungo la riva del lago, a braccetto con il futuro". Per loro Bruno era il visionario, il lungimirante, dedito totalmente al bene della famiglia (della ginnastica). Sarà impossibile domani soffocare la commozione e il batticuore: due presidenti mondiali legati da un’amicizia eterna e Forlì pronta ad abbracciarli ancora una volta.