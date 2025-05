’Il ritratto dell’artista’: continuano le visite guidate alla mostra

Stiamo ormai per entrare nell’ultimo mese de ’Il Ritratto dell’Artista’ al Museo Civico San Domenico: un viaggio nella storia dell’arte, alla ricerca della propria immagine e della propria identità. Un lungo e ricco percorso espositivo che ci mostra come sia cambiata l’interpretazione dell’autoritratto dalla sua invenzione, metaforicamente fatta coincidere con il mito di chi per primo fu attratto dalla propria figura, il fanciullo Narciso, fino ai giorni nostri, con sguardi e rappresentazioni sempre nuovi. Per indagare le numerose sottotrame che la Mostra offre e nasconde, continuano le visite guidate ad aggregazione libera in compagnia delle nostre guide ufficiali.

L’appuntamento è ogni giovedì alle 16.20 e ogni venerdì alle 16.40 presso la biglietteria della mostra. Il costo è di 5 euro oltre al biglietto d’ingresso.

In queste settimane le guide hanno arricchito il racconto de ’Il Ritratto dell’Artista’ anche online, attraverso i canali social ufficiali, con interessanti approfondimenti su alcune delle opere esposte. Giuseppe Verrelli, ad esempio, ci accompagna alla scoperta della figura di Giuditta, illustrando perché la città di Firenze la vedesse come un’eroina.