Il rocchigiano Casanova eletto ai vertici del Cai

Francesco Casanova, 43 anni, originario di Rocca San Casciano, è il nuovo presidente regionale del Club Alpino Italiano (Cai) Emilia-Romagna. Raccoglie il testimone da Massimo Bizzarri, avvocato reggiano alla testa dell’associazione per sei anni. Il nuovo presidente è affiancato dal Comitato direttivo per il triennio 2025-28, formato dal vicepresidente Giacomo Visconti Prasca e dai consiglieri Elisa Righetti (segretaria), Milena Merlo Pich, Davide Bonzi (tesoriere), Aldo Cantoni, Vito Paticchia. Casanova mantiene i rapporti istituzionali con le strutture centrali del Cai, altri gruppo regionali, rapporti con gli enti e le istituzioni della Regione, il Soccorso Alpino, compiti statutari e affari generali. Casanova, iscritto al Cai dal 2010, quando ha seguito a Cesena un corso di escursionismo insieme ad altri giovani di Rocca è stato componente del direttivo dal 2019 al 2025, rappresentando la continuità.

Il Cai nazionale è un ente pubblico con 340mila soci, mentre i gruppi regionali e territoriali sono associazioni. Racconta il neopresidente regionale, che a Rocca è stato consigliere comunale dal 2004 al 2014, assessore dal 2009 al 2016 e vicesindaco dal 2009 al 2014, con la sindaca Rosaria Tassinari: "Il Cai Emilia-Romagna (quarto per numero di soci, dopo Lombardia, Veneto e Piemonte) rappresenta una realtà significativa nel panorama alpinistico italiano, con 20 sezioni territoriali (di cui 7 in Romagna) e oltre 21.500 soci. Nel 2024, le attività delle sezioni hanno portato in Appennino e montagna oltre 25.500 persone, grazie a un totale di 1.560 uscite. A queste si aggiungono numerose serate culturali, corsi di formazione e la manutenzione di circa 7.000 km di rete sentieristica, un impegno costante per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio".

Durante la recente assemblea, sono stati eletti anche i revisori dei conti (Pier Luigi Debbia, Alessandro Neri e Claudio Zanzi), i componenti del comitato elettorale (Amedeo Barbolini, Carlo Ferrari e Franco Conti) e i probiviri (Arturo Mazzoni, Stefano Ovi e Giuseppe Guasconi). Aggiunge Casanova, che vive a Forlì e lavora come perito elettrotecnico in una grande azienda che per diversi giorni al mese lo porta anche a Milano: "I prossimi impegni? Rinnovare le 9 commissioni tecniche in carica per il prossimo triennio, 6 regionali e 3 interregionali con la Toscana, essendo l’Appennino confinante; rinnovare o promuovere le convenzioni con i Parchi regionali e nazionali, fra cui quello delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Inoltre, insieme alla Regione dovremo riprendere il progetto del cammino L’alta Via dei Parchi, mentre col Cai nazionale, che ha ottenuto un finanziamento sull’alluvione Romagna, dovremo intervenire sulla sentieristica della media collina da Bologna a Forlì-Cesena, in particolare nel territorio di Modigliana, dove opera una sottosezione Cai e nelle vallate forlivesi".

Quinto Cappelli