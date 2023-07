Il romanzo del mago dei pop-up "La mia vita tra la banca e i libri"

di Matteo Bondi

Il mondo dei pop up lo conosce benissimo, di libri se ne intende, ne ha realizzati in gran numero, ma mai nessuno che non prevedesse delle pieghe che, una volta aperte, dessero vita a un mondo di stupore e fantasia. Massimo Missiroli, invece, ora ne ha scritto proprio uno di sole parole. Questa sera alle 21.15 alla Fabbrica delle Candele si terrà la presentazione, condotta da Marco Viroli.

Missiroli che genere di libro ha scritto?

"Il mio primo libro senza pieghe si intitola ‘Non ho mai letto un libro’ ed è una specie di autobiografia divertente nella quale racconto del Missiroli bancario, lavoro che ho svolto fino alla pensione, e del Missiroli nel mondo dell’editoria. Si tratta di una trentina di aneddoti divertenti a cavallo tra questi due miei mondi".

Quando è uscito ‘Non ho mai letto un libro’?

"Lo scorso 3 aprile. L’ho pubblicato tramite la mia casa editrice, la Massimo Missiroli Editore, e per la distribuzione ho scelto Amazon. Questo è stato un gioco, infatti esiste un link dove è possibile scaricarlo nella sua versione online e, per non sprecare carta inutilmente, l’ho adattato affinché si possa stampare negli A4".

Continuerà con i libri pop up quindi?

"Certo. Dopo il lavoro su Dante e la Divina Commedia, ne ho fatto uno sul Natale e, poi, uno insieme alla figlia di Che Guevara, Aleida, nel quale lei spiega, e io riporto in pop up, cosa il padre le ha trasmesso. Poi ho fatto altri due lavori che mi hanno portato entrambi la nomination all’Oscar del pop up più bello per il 2023".

Quali lavori?

"Ho proposto il film di Chaplin ‘Il grande dittatore’ in pop up, riportando tutti i quattro minuti di discorso all’umanità: credo sia ancora uno dei momenti più intensi della storia del cinema. L’altro, invece, è ‘Le parole della pace’. Si tratta di un libro per le scuole, molto grande, tradotto in sei lingue con 26 parole, una per ogni lettera dell’alfabeto inglese, che parlano di pace. Il libro è accompagnato da un CD con 8 canzoni contro la guerra".

Un grande riconoscimento quello della doppia nomination. Non è la prima volta che riceve una menzione?

"Per un europeo è la prima volta in assoluto il ricevere una doppia nomination. Io ero già stato nominato nel 2022 per il mio lavoro su Dante e la Divina Commedia: in quel caso arrivai alla fine decimo. Un grande riconoscimento davvero. Questa volta vedremo cosa mi porteranno i miei due lavori sul grande dittatore e la pace".

E’ in corso di svolgimento anche una sua mostra di pop up?

"Alla Malatestiana di Cesena fino al prossimo 3 settembre. In mostra ci sono i pop up più belli e introvabili della mia collezione: opere che vanno dal 1730 fino ai giorni nostri. Si tratta di un’occasione unica di vedere alcuni pop up, introvabili in Italia, dell’800".

Continuerà a non leggere libri, ma a farli?

"Naturalmente. Comunque, alla fine, al di là del titolo ironico che ho scelto per il mio romanzo, io i libri li ho letti, ma quando non era più un dovere imposto dalla scuola, bensì un piacere per scoprire cose nuove e appassionanti".