Il romanzo di Mazzoni diventa audiolibro

Il suo Manzoni fuori dagli schemi sta conquistando pubblico e critica: ‘Il cuore è un guazzabuglio. Vita e capolavoro del rivoluzionario Manzoni’, dell’autrice di origine forlivese Eleonora Mazzoni, edito da Einaudi, sta continuando la sua marcia ed è già alla quarta ristampa. Non solo: uscirà nella giornata di domani anche in versione Audiolibro sulla piattaforma Audible. A leggere e interpretare le pagine sarà la stessa Eleonora Mazzoni che, del resto, alla carriera di scrittrice ha affiancato quella di attrice, sia al cinema che in teatro.

‘Il cuore è un guazzabuglio’, realizzato da Mazzoni dopo aver letto carteggi e documenti, racconta "Un uomo diverso da quello ingessato e perennemente vecchio che ti insegnano a scuola – come spiega l’autrice –. Sin da giovane è stato un ribelle: giocava d’azzardo, scriveva ‘papa’, ‘imperatore’ e ‘re’ sfrontatamente con la minuscola, si professava ateo… Crescendo non è troppo cambiato: è stato un patriota e ha guidato i moti risorgimentali da dietro le quinte e non ha mai perso lo sguardo coraggioso, critico e fortemente ironico che è ben visibile anche leggendo ‘I promessi sposi’".

Proprio ’I promessi sposi’ è la chiave di volta che Mazzoni utilizza per parlare dello scrittore lombardo: "Ho trovato che la soluzione migliore per far emergere al meglio certi passaggi della sua vita e per colmare alcune lacune fosse unire storia e immaginazione, così mi sono messa in ascolto delle parole dell’autore e ho ascoltato anche tutti i suoi personaggi che, in prima persona, raccontano la storia del loro creatore, ridando vita a un romanzo senza tempo che, a forza di aggiungere sovrastrutture, abbiamo spesso rischiato di ridurre a un cadavere".

Sofia Nardi