Il romanzo storico di Saccone

Oggi alle 21 al Circolo Arci Valverde di via Valverde 15, presentazione del libro ’Se trovi in questo fiasco’, di Edoardo Saccone, uscito in questi giorni, pubblicato da ’Il Ponte Vecchio’ e già reperibile online e nelle librerie della Romagna.

Si tratta di un romanzo storico a cavallo tra il dramma e la commedia, ambientato nella Romagna medievale. Narra le vicende di due uomini: Fidentino Capitisporci, giovane scudiero alla ricerca di un futuro nel mestiere delle armi, e Gregorio di Bonaventura, goffo cavaliere che insegue imprese eroiche che forse non esistono, o non sono mai esistite. Ingresso gratuito con tessera Arci.