Il Russian Classical Ballet con Giselle al ‘Fabbri’

Appuntamento al teatro Diego Fabbri con la danza. Domani alle 21 sarà in scena il celebre balletto ‘Giselle’ del Russian Classical Ballet (composto da ballerini diplomati nelle più importanti scuole), con musiche di Adolph-Charles Adam, coreografie di Jean Coralli, libretto di Jules-Henri Vernoy De Saint-Georges, costumi e direzione artistica di Evgeniya Bespalova.

Composto da due atti, Giselle è stato presentato per la prima volta nel 1841 ed è considerato uno dei più importanti balletti classici di tutti i tempi. Giselle è una giovane contadina che si innamora di Albert, un aristocratico che vorrebbe a sua volta conquistare la fanciulla, ma che è già fidanzato e si traveste per riuscirvi. Giselle, scoperto il raggiro, muore dalla disperazione. Nella notte i Villi, gli spiriti di giovani donne morte per amore, costringeranno Albert a una continua danza vicino alla tomba di Giselle. Apparirà il fantasma della fanciulla che danzerà con lui fino all’alba quando i Villi e il fantasma si dissolveranno.

Biglietti: 30 euro (platea file 1-17); 28 euro (platea file 18-25 e galleria). Prevendita al teatro (corso Diaz 38/1), prenotazioni 0543. 26355. Domani la biglietteria aprirà alle 20 (info 0543.26355 e accademiaperduta.it).

r. r.