Il Sacrario dei Caduti apre al modellismo E c’è pure un contest

Da domani al 30 aprile nel Sacrario dei Caduti di corso Diaz 95, Forlì, è allestita la ’1ª Mostra di modellismo statico di ambientazione storica militare italiana’ per testimoniare il ricordo di persone che si sono immolate per affermare i valori di libertà, giustizia e fratellanza. Organizzata dall’Anmig (Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra) e dal Comune di Forlì, la mostra vuole far conoscere la storia della Romagna a partire dai celti e dai romani fino alla liberazione dell’VIII armata britannica. Con questa finalità è stato allestito un museo del soldatino nella Casa del Mutilato in via Maroncelli 3. Con la mostra prende il via anche un contest per sculture che riproducano, in piccolo formato, mezzi militari, aerei ed elicotteri, navi e barche, scene civili e militari, figurini militari, busti storici, armature e soldatini di carta. Possono partecipare modellisti senza limiti di età con massimo tre diorami (scene), 10 figurini e 5 mezzi (navi, mezzi, aerei). Ad ogni partecipante verranno consegnati un attestato e un ricordo. I modelli più interessanti potranno essere esposti, previo accordo con l’autore, nel museo di via Maroncelli. L’evento verrà riproposto annualmente. Orari: 10-12,30 e 16-19. Info: 339.4875525.

Rosanna Ricci