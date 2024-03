Il sacrificio del partigiano Carini: ricordo coi ragazzi delle medie

Meldola e Monticelli d’Ongina ricordano il sacrificio del partigiano Antonio ‘Orso’ Carini in occasione dell’80° anniversario della morte avvenuta per mano fascista il 13 marzo 1944 proprio a Meldola. Ispettore del Comando generale delle Brigate Garibaldi, catturato dalle parti di Ricò mentre si dirigeva dal comando dell’8ª Brigata Garibaldi a Forlì, dopo alcuni giorni di carcere alla Rocca delle Caminate, durante i quali fu torturato al fine di estorcergli nomi di compagni di lotta. Sopportò le torture senza fare rivelazioni, poi, ancora vivo, fu trascinato legato per i piedi ad un auto e trasportato a Meldola, dove fu accoltellato più volte e gettato dal ponte dei Veneziani. Ogni anno la sua figura viene ricordata dai Comuni di Meldola e di Monticelli d’Ongina suo paese natale in provincia di Piacenza, dalle Anpi di Forli - Cesena e Piacenza e dallo Spi Cgil delle due province.

Domani a Meldola ci sarà anche la partecipazione degli allievi della scuola media.Il programma prevede alle 9.30 gli interventi dei sindaci di Meldola e di Monticelli di Ongina, mentre alle 10, al suono della Banda Verdi di Carpinello, parte il corteo verso il Ponte dei Veneziani con una posa di una corona al cippo con l’ intervento del presidente Anpi provinciale di Piacenza Romano Repetti. Alle 11 al Teatro Dragoni di Meldola Interventi degli studenti della scuola secondaria di 1°grado con gli interventi di Gianfranco Miro Gori, presidente dell’Anpi provinciale di Forlì-Cesena e di Mario Miti, presidente della sezione Anpi di Monticelli d’Ongina ed autore di una biografia su Carini. Intervento conclusivo di Alessandro Pollio Salimbeni, vice presidente Anpi nazionale. Coordina Paola Borghesi, presidente della sezione Anpi di Meldola.

o.b.